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【全國兩會】陳清霞：加強頂層設計 引導科創產業協同發展

政治 09:05 2024/03/06

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行政會議成員、港區政協委員陳清霞。（林曉君）

全國政協、人大兩會在京召開。港區政協委員陳清霞今年提交的提案包括推進創科產業協同發展。陳指出，目前看，內地城市在科技創新產業發展中，產業定位同質化、招商內卷化、建設重複化的現象有不同程度的存在，有可能造成不必要的資源內耗和浪費，影響相關行業健康發展。

陳清霞指出，在京津冀、長三角和粵港澳大灣區主要城市的「十四五」規劃中，新一代信息技術、生命健康、高端裝備製造、新能源等產業規劃發展方向出現高度重合現象。她建議，加強頂層設計，由國家有關部門積極引導戰略新興產業重點佈局，統一編制產業協同發展指導意見，明確主要城市重點聚焦的產業細分賽道和產業鏈關鍵環節，降低地方產業賽道同質化競爭，形成產業協同發展合力，提升城市群核心產業競爭力。

陳清霞又指出，一些城市往往強調追求招引大項目，缺乏對於本地產業鏈、供應鏈完備程度的考量。招商优惠政策過度加碼，不僅加劇地方財政負擔，也會助長企業短期套利心態。她建議，國家可以考虑引導跨區域具體產業赛道合作，建立成果共享機制。由國家有關部門指引、要求地方招商引資政策統一入庫，避免地方政府對招商政策過度承諾，優化招商引資營商環境。

另外，陳清霞又建議要打破園區與園區、園區與高校間的圍牆，探索頂層引領科技基礎資源及大型科研儀器設備合作共享的新模式。以大灣區試點，廣東省和香港特區有關部門聯手，引導不同城市在產業基礎設施和建設方面有所聚焦側重，引入市場化的專業機構整合對接大灣區高校院所、園區的大型產業基礎設施，協同創新、合作共享。

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責任編輯：林曉君

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