【全國兩會】李慧琼：相信惠港政策涉多方面 包括支持鞏固國際金融中心地位舉措

▲ 港區人大代表會後見記者。（林曉君攝）

國務院副總理丁薛祥今日上午接見港區人大代表，發表近50分鐘講話，與會者表示，丁除了再促《基本法》23條儘快立法，亦再強調，要抓住機遇，推動香港經濟實現更好發展。全國人大常委李慧琼透露，會上丁薛祥未提及具體惠港政策，但她相信涉及多方面，除了旅遊，亦有措施支持、鞏固香港金融中心地位，她引述丁指，香港的國際金融中心，不只是香港的，也是國家的國家的金融中心。

馬逢國：丁薛祥冀香港不斷提升國際影響力

經濟方面，港區人大代表團團長馬逢國引述，一是要保持和發揮好香港獨特地位和優勢，持續鞏固提升國際金融中心、貿易中心，航運中心的傳統優勢，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，推動創新科技，文化藝術，專業服務等新興產業的發展。

二是要大力拓展國際交往合作，強調國家對外開放的大門會越開越大的，而香港是重要的窗口，樞紐和通道，「處處都有商機」，要不斷深化同各國各地區的交往合作，不斷提高國際影響力。

▲ 丁薛祥接見港區人大代表。（林曉君攝）

三是要更好融入國家發展大局，積極投身粵港澳大灣區建設，一帶一路高質量發展等國家重大戰略，讓香港與內地優勢互補，共同發展。

促向社會加強解疑釋惑 駁斥錯誤論調

23條方面，丁則表示，中央全力支持儘快就《基本法》23條立法，強調23條立法捍衛的是國家的核心利益，保護的是香港長治久安和長遠發展。要向香港社會和市民加強解疑釋惑，並堅決駁斥一些錯誤論調。

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記者：林曉君