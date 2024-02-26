流感高峰｜咳不停要留心　醫生揭恐是5大原因：不一定是感冒

▲ 咳不停要留心，醫生揭恐是5大原因：不一定是感冒。

本港正處於流感高峰期，不少市民紛紛染病，更出現咳嗽不停的情況。對此，台灣耳鼻喉科醫生胡皓淳表示，雖偶爾咳一兩下不需過度擔心，但若久咳不停便要就醫，其背後可能暗藏5大健康問題。

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台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫生上周五（23日）在Facebook個人專頁發文表示，春節以來身邊有很多同事朋友紛紛感冒，上班時總是聽到在旁邊咳嗽不停。

胡皓淳指出，咳嗽是一種常見的生理反應，通常是身體清除呼吸道異物或抵禦感染的方式，偶爾咳嗽一兩下可能不用太過擔心，但如果總是咳嗽，且咳個不停，可能暗藏著健康問題。

咳嗽不止5大原因

1.感冒或流感

此為最常見的咳嗽原因之一，也是春天相當常見的疾病。這些疾病所引起的咳嗽通常伴隨著發燒、鼻塞和喉嚨痛等症狀，而咳嗽可能是身體清除病毒或細菌的一種自然反應。

2.氣喘

氣喘主要症狀之一就是長期咳嗽，因為氣喘患者的呼吸道容易受到刺激，導致咳嗽發作，尤其在夜間或接觸過敏原後會更明顯。

3.慢性支氣管炎

慢性支氣管炎是一種慢性呼吸道疾病，常與吸煙有關，症狀之一就是長期咳嗽，吸煙引起的呼吸道發炎使得支氣管更容易受到刺激，導致慢性咳嗽。

4.胃食道逆流

胃食道逆流是一種胃酸倒流到食道的疾病，其症狀之一就是胃酸刺激食道而導致咳嗽。

5.慢性阻塞性肺病

慢性阻塞性肺病（COPD）是一種囊括慢性支氣管炎和肺氣腫的肺部疾病，長期咳嗽也是症狀之一。此病患者的呼吸道更容易發炎，造成慢性咳嗽和呼吸困難。

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責任編輯：羅嘉欣