  • 21°C
香港時間 : 2024226日 (週一) 16:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

HOME即是識丨倪嘉雯好天真好傻連環出事　坐紙皮椅周身郁出意外走光

娛樂 15:40 2024/02/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

倪嘉雯在《HOME即是識》內，坐在紙皮櫈上玩體操，結果發生意外走光。

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的TVB問答遊戲節目《HOME即是識》在今（2月26日）、明（2月27日）兩晚播出的第四輪初賽，藝人隊是陸浩明（6號）與女友陳詩欣、蘇麗珊（Cecilia）與羅雪妍；素人隊則有Car姐與Banny、Alex與阿軒、阿超與史葛、John與Henry。

經常在社交網站放閃的6號和陳詩欣，被森美問到屋企家務由誰負責，「廿四孝女友」陳詩欣表示全部由她主理，賢慧感爆燈。6號聞言即解釋自己間中也會參與，並笑言培養了做家務的興趣。

HOME即是識丨周吉佩支嚳儀被森美嘲「吉儀隊」　魏嘉信要與曹敏寶「生三個」？

陸浩明與女友陳詩欣。

蘇麗珊羅雪妍靠「符碌」

隨後出場的蘇麗珊與羅雪妍因烘焙結緣成好友，蘇麗珊信心十足表示自己廚房經驗非常豐富，羅雪妍則分享媽媽的生活小貼士：「我媽洗完波鞋後，會用紙巾包住波鞋曬番乾，白過就咁曬！」
 
本輪遊戲環節氣氛依然熱鬧，其中一條問題「哪項可以保障房屋因水災、颱風等自然災害造成的損失」，答案有A水險和B火險選擇，口才了得的6號指自己揀A，並解釋謂：「屋企有水災當然買水險，買水險嚟防止漏水、爆水渠，冇理由用火險解決爆水渠問題。」

而另邊廂蘇麗珊和羅雪妍似乎「一味靠運」，竟出動猜包剪揼決定答案，相當搞鬼，兩女最後更靠「符碌」後來居上。

蘇麗珊與羅雪妍靠「符碌」後來居上。

倪嘉雯一時大意出事
 
素人隊背景亦相當勁強，Car姐是位退休牙醫，家有7個雪櫃之餘，更有3萬呎農地自給自足，拍檔Banny則從事電子、電工，二人被盈盈譽為「倚天劍屠龍刀」組合！Alex＋阿軒、阿超＋史葛兩隊人從事的職業則很相似，阿軒為裝修公司董事，阿超＋史葛則為油漆工人，到底他們又能否憑職業知識勝出比賽呢？
 
除參賽者，主持人之一的倪嘉雯亦相當搶Fo！在第二回合實驗題，參賽者需鬥快用紙皮箱製作椅子，並由倪嘉雯試坐10秒測試穩度，不過未知是否太興奮，她在紙皮椅子上竟做起「體操」，以致最終發生意外走光。

倪嘉雯坐紙皮櫈周身郁，結果出意外。

另外，在開箱題問到沙粒質感手套有何用途時，戴著手套的倪嘉雯竟做出奇怪動作，嚇得森美、馮盈盈面容扭曲。

而蘇麗珊更大叫：「唔好做呢個動作！」究竟倪嘉雯做了甚麼動作惹起如此驚人反應呢？

究竟倪嘉雯戴住手套做出甚麼動作令在場人士都嚇窒？

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

TOPick柴犬追星
飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

新聞女王丨倪嘉雯不介意屢演閒角　熱愛演戲視佘詩曼為終極目標：無悔選擇入行
18:40 2023/12/18
新聞女王丨倪嘉雯不介意屢演閒角　熱愛演戲視佘詩曼為終極目標：無悔選擇入行
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己【有片】
18:13 2024/01/09
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己【有片】
新聞女王丨倪嘉雯感激Man姐佘詩曼窩心照顧　 中大生物系畢業生入演藝圈追夢【多圖】
16:30 2023/12/05
新聞女王丨倪嘉雯感激Man姐佘詩曼窩心照顧　 中大生物系畢業生入演藝圈追夢【多圖】

你可能感興趣

新聞女王丨倪嘉雯不介意屢演閒角　熱愛演戲視佘詩曼為終極目標：無悔選擇入行
18:40 2023/12/18
新聞女王丨倪嘉雯不介意屢演閒角　熱愛演戲視佘詩曼為終極目標：無悔選擇入行
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己【有片】
18:13 2024/01/09
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己【有片】
新聞女王丨倪嘉雯感激Man姐佘詩曼窩心照顧　 中大生物系畢業生入演藝圈追夢【多圖】
16:30 2023/12/05
新聞女王丨倪嘉雯感激Man姐佘詩曼窩心照顧　 中大生物系畢業生入演藝圈追夢【多圖】
倪嘉雯 陸浩明 陳詩欣 馮盈盈 森美 蘇麗珊 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃
蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃