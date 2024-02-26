HOME即是識丨倪嘉雯好天真好傻連環出事　坐紙皮椅周身郁出意外走光

▲ 倪嘉雯在《HOME即是識》內，坐在紙皮櫈上玩體操，結果發生意外走光。

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的TVB問答遊戲節目《HOME即是識》在今（2月26日）、明（2月27日）兩晚播出的第四輪初賽，藝人隊是陸浩明（6號）與女友陳詩欣、蘇麗珊（Cecilia）與羅雪妍；素人隊則有Car姐與Banny、Alex與阿軒、阿超與史葛、John與Henry。

經常在社交網站放閃的6號和陳詩欣，被森美問到屋企家務由誰負責，「廿四孝女友」陳詩欣表示全部由她主理，賢慧感爆燈。6號聞言即解釋自己間中也會參與，並笑言培養了做家務的興趣。

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▲ 陸浩明與女友陳詩欣。

蘇麗珊羅雪妍靠「符碌」

隨後出場的蘇麗珊與羅雪妍因烘焙結緣成好友，蘇麗珊信心十足表示自己廚房經驗非常豐富，羅雪妍則分享媽媽的生活小貼士：「我媽洗完波鞋後，會用紙巾包住波鞋曬番乾，白過就咁曬！」



本輪遊戲環節氣氛依然熱鬧，其中一條問題「哪項可以保障房屋因水災、颱風等自然災害造成的損失」，答案有A水險和B火險選擇，口才了得的6號指自己揀A，並解釋謂：「屋企有水災當然買水險，買水險嚟防止漏水、爆水渠，冇理由用火險解決爆水渠問題。」

而另邊廂蘇麗珊和羅雪妍似乎「一味靠運」，竟出動猜包剪揼決定答案，相當搞鬼，兩女最後更靠「符碌」後來居上。

▲ 蘇麗珊與羅雪妍靠「符碌」後來居上。

倪嘉雯一時大意出事



素人隊背景亦相當勁強，Car姐是位退休牙醫，家有7個雪櫃之餘，更有3萬呎農地自給自足，拍檔Banny則從事電子、電工，二人被盈盈譽為「倚天劍屠龍刀」組合！Alex＋阿軒、阿超＋史葛兩隊人從事的職業則很相似，阿軒為裝修公司董事，阿超＋史葛則為油漆工人，到底他們又能否憑職業知識勝出比賽呢？



除參賽者，主持人之一的倪嘉雯亦相當搶Fo！在第二回合實驗題，參賽者需鬥快用紙皮箱製作椅子，並由倪嘉雯試坐10秒測試穩度，不過未知是否太興奮，她在紙皮椅子上竟做起「體操」，以致最終發生意外走光。

▲ 倪嘉雯坐紙皮櫈周身郁，結果出意外。

另外，在開箱題問到沙粒質感手套有何用途時，戴著手套的倪嘉雯竟做出奇怪動作，嚇得森美、馮盈盈面容扭曲。

而蘇麗珊更大叫：「唔好做呢個動作！」究竟倪嘉雯做了甚麼動作惹起如此驚人反應呢？

▲ 究竟倪嘉雯戴住手套做出甚麼動作令在場人士都嚇窒？

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