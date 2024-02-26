日本天后丨宇多田光宣布舉行巡迴演唱會　出道25年將首度來港開個唱

▲ 日本天后宇多天光會來香港開騷！

香港樂迷又要準備「撲飛」了！事關日本樂壇天后宇多田光的唱片公司宣布舉行她的巡迴演唱會《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》設香港、台灣場次，是其相隔6年再開騷！

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宇多田光首度來香港開騷

出道25年的宇多田光，首度在香港、台灣開騷，相信屆時定必一票難求，而開騷的日期、場地則有待公布。

而宇多田光也將在4月推出精選專輯《SCIENCE FICTION》！

網民表示：「不敢相信」、「老粉終於等到了」、「搶票大作戰」。

▲ 宇多田光將在台北、香港開騷！（IG圖片）

代表作《First Love》

現年41歲的宇多田光，在1999年發行個人首張日語專輯《First Love》，銷量超過767萬張，是日本史上銷量最高的專輯，相當厲害！

在2022年11月，Netflix推出以宇多田歌曲First Love、初戀為靈感的影集《First Love 初戀》，也令宇多田光的經典作《First Lovr》再稱霸音樂排行榜！

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