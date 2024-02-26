【紀律機制】楊何蓓茵︰本年度38名公務員被免職　近年個案增因處理較以往嚴肅

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵。（立法會影片截圖）

政府去年起優化公務員紀律機制，包括推出先導計劃，加強部門監察試用期或試任期內的公務員採取簡易紀律行動等。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，先導計劃至今運作暢順，目前已處理21宗個案，當局會檢視計劃實施一年的成效。

立法會公務員及資助機構員公事務委員會今日舉行會議，討論公務員紀律機制及優化措施。楊何蓓茵提到，在2018/19至2022/23的5個財政年度，共有1995人須接受簡易紀律行動；另有1124名公務員須接受正式紀律行動，當中有195人被懲處免職，而2023/24財政年度截至去年12月31日，就有38名公務員被免職。

楊何蓓茵︰對違紀違法行為收緊處理

楊何蓓茵指，近年公務員被免職個案增加，是因為當局收緊處理一些嚴重的不當行為、一些違紀違法行為。她透露，決定懲處的時候，會翻查過去類似的個案懲處如何，但不一定要跟從，如覺得過往寬鬆或干犯的事項差不多，但案情有不同的話，會詳細研究，強調確較以往嚴肅處理。

議員關注有公務員以生病為由拖延紀律聆訊

金融界立法會議員陳振英表示，明白現時公務員機制中，為確保當事人的權利，程序冗長，但關注有公務員在紀律聆訊期間聲稱生病而拖延程序。民建聯立法會議員何俊賢亦關注有公務員在接受聆訊時，以生病為由作拖延，他希望局方可在會後分享一些個案的具體資料及對策。何又指，公務員涉不同職系，關注不同政府部門的紀律機制會否有不同，例如有老師與學生發生感情問題，即使沒有違法但是否不宜再繼續任教。

楊何蓓茵表示，如公務員證明生病，當局要給予合理的時間康復再進行紀律程序，但如對個案有懷疑，可要求該公務員接受指定政府醫生治療，當局亦召開委員會，檢視該公務員的病情是否適宜繼續任職。

楊何蓓茵續指，不同部門的紀律機制大體上一樣，但不同職系的處理或有不同，例如政府司機觸犯不小心駕駛被判有罪，嚴重程度會較一般公務員為高，而就老師而言，教育局亦有相關職業要求。

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記者：戴朗希