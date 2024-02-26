食用安全｜保溫杯裝4類飲品要小心　半個鐘細菌暴增30倍一種清潔法保新淨

▲ 台灣有護理師指出2類飲品不適合長時間存放在保溫杯內，30分鐘即可令細菌量增加30倍，消委會亦曾提醒，有3類飲品不能用保溫杯盛載。

隨著環保意識逐漸普及，不少人習慣出門攜帶保溫杯，並將不同飲品裝在裡面，然而並非所有飲品都適合倒進保溫杯。台灣就有護士引用德國研究，指出2類飲品不適合長時間存放在保溫杯內，30分鐘即可令細菌量增加30倍；而消委會亦曾提醒，有4類飲品不能用保溫杯盛載，否則有可能引致金屬中毒，損害肝、腎功能。

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台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在節目《聚焦2.0》上分享，表示德國萊茵實驗室（TÜV Rheinland）曾進行一項研究，發現將豆漿倒進保溫杯內，僅半小時細菌量便已增長30倍之多。那麼，這是否代表保溫杯不適合用作保存豆漿或奶類飲品？對此譚敦慈就表示：「其實是可以的，應該說是時間的問題。」

她指出，只要處於攝氏7度至60度的環境下，細菌便十分容易滋生，因此並非不能用保溫杯保存鮮奶咖啡（拿鐵）、豆漿等含有蛋白質及糖的飲品，但就需要盡快喝完，「不要早上買的拿鐵，到中午還沒喝掉，就會長菌了。」

譚敦慈亦提醒，喝完飲品之後切記要用水將保溫杯沖洗乾淨，否則蛋白質殘留在杯內，一樣會造成細菌滋生；即使只是喝水，也要將瓶蓋刷乾淨，避免形成黴菌。她又透露自己的保溫杯使用15年仍光亮如新，並分享清洗方法，表示自己每周都會使用「過碳酸納」進行清洗，只要在一盆熱水內加入過碳酸鈉粉末，之後將杯子放在裡面浸泡幾分鐘，便能夠溶解茶漬等頑強污垢。

重金屬積聚體內 損害肝腎功能

香港中文大學生命科學院副教授何永成指出，保溫杯的不銹鋼塗層是由鐵及其他金屬聚合而成，長期用保溫杯儲存酸鹼值過高的飲品，例如檸檬汁、茶，就會侵蝕不銹鋼塗層，釋出金屬物質。每款保溫杯的製造成分不同，若當中含鉛和鎘等重金屬，重金屬更有機會積聚在體內，損害肝、腎功能。

浸會大學生物系教授黃港住也表示，酸鹼值過高的飲品會侵蝕不銹鋼塗層，飲品酸鹼值達至2，就有很大機會侵蝕塗層。他又指，若只有鐵進入人體，相信對健康影響不大；但若包含鎘，就會導致金屬中毒。

4類飲品勿放保溫杯

關於保溫杯的使用，消委會有以下提醒：

勿盛載酸性強的飲品，如：西柚汁、橙汁等果汁飲品，或乳酸飲品，以免飲品易變壞。

勿盛載有氣的碳酸飲品，如：汽水，以免令內部壓力過大，導致飲品噴出。

勿長時間盛載濃茶、咖啡等味濃飲品，以免味道和顏色殘留。

避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不銹鋼塗層。

關於保溫杯的清洗方法，消委會建議如下：

若產品有異味，可用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨。

切勿使用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，因為會造成刮傷、生鏽和損壞。

宜用海棉、軟布、軟刷及溫和的洗潔精清洗，不要用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子洗刷內櫳，以防刮損。

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責任編輯：羅嘉欣