【體育活動】LIV Golf 香港站3.8起3天舉行　持票成人可帶一名青少年免費入場

▲ LIV Golf 香港站3.8起3天舉行，持票成人可帶一名青少年免費入場。圖為參賽球手之一、來先美國的德尚博。（大會提供）

LIV Golf 職業高爾夫球巡迴賽香港站將於3月8日至10日，首次在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行。

LIV Golf 香港站的普通門票現已發售，門票已包括賽事期間的所有場內活動。為配合 LIV Golf 發展高爾夫運動的使命，並為所有球迷提供更多精彩的娛樂活動，賽會安排持有普通門票的成年人，可帶同一名12歲或以下的青少年免費入場。

參賽球手之一、來先美國的德尚博表示，很期待到訪香港比賽和與球迷見面，感受風土人情，亦很想親身體驗香港傳統與現代結合的獨特文化。

曾經參加過2017和2018年度「香港高爾夫球公開賽」、來自西班牙的加西亞形容，從一開始就愛上這座城市，香港是一個很棒的城市，有很多一流的餐廳，也有很多有趣的人和好朋友在地。

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責任編輯：陳麗娜