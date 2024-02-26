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【終極上訴】同性伴侶被拒繼承遺產申公營房屋覆核勝　律政司獲批終院上訴許可

社會 16:14 2024/02/26

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（資料圖片）

男同志早前就海外同性已婚伴侶無法自動繼承遺產，不獲申請公屋及被拒於毋須補地價下轉移居屋業權，分別就此申請司法覆核均獲判勝訴。律政司早前申請上訴均被駁回，遂向上訴庭申請終審法院上訴許可，上訴庭今(26日)頒下判詞批准申請，指爭議涉及廣泛或廣大重要性，故批准申請。

兩案申請人均為律政司司長；答辯人吳翰林、李亦豪及Nick Infinger。

高院早前裁定於《無遺囑者遺產條例》 和《財產繼承(供養遺屬及受養人)條例》 下，同性伴侶與異性伴侶兩者待遇應該相同，裁定有關差別待遇構成不合法歧視。另就已婚同性伴侶不獲申請公屋，以及被拒在毋須補地價下轉移居屋業權司法覆核案中，高院裁定兩名男同性伴侶勝訴，指政策均屬歧視及違憲，改變政策亦不會影響異性伴侶申請資助房屋的權利。

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記者：林育慧

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