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樂極生悲︱23歲男玩「笨豬Jump」心臟病發猝亡　親友現場目睹屍體空中搖擺

醫生診症室 17:29 2024/02/26

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23歲男玩「笨豬Jump」心臟病發猝亡，親友現場目睹屍體空中搖擺。

樂極生悲！一名23歲男子日前在智利一處峽谷玩「笨豬跳」（bungee jump），卻不幸突發心臟病猝亡；同行親友更在現場目睹其屍體在空中搖擺。目前事正在調查中。

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Healthy Life︱港男走路不穩被誤認道友　成婚前夕確診柏金遜症　太太堅持下嫁：聽日照過大禮！

綜合外媒報道，一名來自智利塔爾卡市的23歲男子，上周前往聖地亞哥附近的安地斯東南部邁波峽谷（Cajón del Maipo）玩「笨豬跳」項目，卻在途中發生悲劇。據報道，男子在跳出高台後疑似心臟病發，隨即全身癱軟，身體在半空中失去意識地搖擺；其母親和胞姊在現場目睹全過程。

在場工作人員及遊客發現蹊蹺後立即報警，消防員趕抵將彈力繩索切斷，救下男子並即場做心肺復甦，可惜男子送院後仍宣告不治。目前，警方正對男子的死亡展開調查，檢察官Juan Cheuquiante抵達現場收集資訊。尚不清楚死者在參加「笨豬跳」前是否已存有潛在健康問題，而死者家屬並無透露他的任何病史。

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遺傳性心臟病恐致突然猝死或暈厥

根據香港遺傳性心律基金會資料，「突發心律失常死亡綜合症」（SADS）是遺傳性心律異常情況，能導致表面上健康而又未診斷的年輕人突然猝死，而「兒茶酚胺敏感性多形性室速」（CPVT）為SADS其中一種有關狀況。

SADS是由父母遺傳子女，如父母其中一人是患者，子女患SADS的遺傳機率為50%。據美國SADS估計，每年有約4,000名兒童、青少年和年輕人死於SADS，當中逾一半患者曾出現兩個最常見的預警訊號其中之一，分別為有家庭成員確診SADS死亡，或不明原因猝死；又或突然暈厥。

心臟病發5分鐘內定生死？

心臟病發作或會引發猝死風險。心臟科專科醫生曾振峯解釋指，多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

曾醫生建議大家，見到途人因心臟病昏倒失去反應時，可以第一時間電召救護車求助，之後再檢查對方脈搏。附近如有自動心臟除顫器（AED），只要將除顫器貼於病人身上，除顫器便會自動偵測病人心跳；如果偵測到心跳不正常，機器會有指示教導協助人士如何運作機器。假如不懂操作亦不必勉強，最重要仍是盡快聯絡醫護人員，將病人送往醫院接受治療。

10大猝死徵兆

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6大護心建議

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責任編輯：羅嘉欣

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