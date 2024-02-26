另類課程︱新加坡開辦洗廁所文憑課程　學費$3000去年逾500人報讀

▲ 新加坡開辦課程，專門教人洗廁所，去年超過500人報讀。

【課程/報名/洗廁所/清潔/文憑】洗廁所竟然都要文憑？新加坡政府的技能創前程個人資源庫（MySkillsFuture Portal）推出洗廁所課程，教授基本的廁所清潔知識和技能，而課程費用不算便宜，學費最高收880新元（約3375港元），課程目的是令清潔業專業化，提高清潔工人的薪酬水平，有指去年吸引超過500人報名。

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根據當地媒體報道，這個課程最初由網民發現，並引起熱議，其後有傳媒在新加坡政府的「技能創前程個人資源庫」上搜尋關鍵字，發現有數十個相關課程，確認真有其事，並非網民惡搞。

新加坡技能創前程與國家環境局則指出，洗廁所基本課程是一項新技能資格培訓課程，專門為所有在職和有打意加入清潔業的人士所設計，目的是讓清潔業專業化，並提高清潔工人的工資。

去年超過500人報名

通過課程，學員能學到清潔劑的正確使用方式，也會學到相關安全知識，對於如何有效提升清掃效率相當有幫助。

另外，新加坡技能創前程與國家環境局也稱，目前新加坡已有多家機構提供此課程，2023年報名人數甚至超過500人，「上課可以提高學員清潔技術的熟練程度，對他們的職業發展非常有益」。

相關帖文也引起不少討論，有網民指出，如今連洗廁所的課程都出現，未來怕是連倒垃圾也需要有文憑。

同場加映：盤點另類教育學校

美人魚課程

事實上，坊間都有不少另類教育課程，菲律賓有一所全球首創的美人魚學校，教授學員如何在水中閉氣，像美人魚般游泳。

而近年本港亦有美人魚課程，由香港水下表演藝術協會（HKUPAA）開辦，有完善的專業證書認證系統，畢業生可投身水下表演行業，據行業人士指這工作在外國非常搶手，月入可達5萬元。

▲ 菲律賓美人魚學校。（網上圖片）

森林幼稚園

外國一早已有學校提倡，讓小朋友在幼兒時期體驗大自然環境，他們會在森林中學習，有助訓練團隊合作、創新思維等能力。

▲ 森林幼稚園。（網上圖片）

格雷魔法學校

魔幻小說《哈利波特》系列風靡全球，美國魔法研究專家Oberon Zell-Ravenheart於2004年開設「格雷魔法學校」（Grey School of Wizardry），是全球首間正式註冊、被官方認證為學術機構的魔法師學校。

峇里島綠色學院

位於峇里島的綠色學校（Green school），課室由竹子建成，校內其他設施和教材均為著重環保，而課程方面，除了基本的英文、數學、科學等學科外，學生亦會透過探索大自然，領略可持續發展和環保的重要性。

印度橋底學校

印度首都新德里有有一所專為貧民學生設立的免費學校，學生們席地而坐，逢周一至周六，每日上課2小時，學習基本的數學、讀寫技巧。

密芝根聖誕老人學校

美國的聖誕老人學校，每年收300名學生，課程教學生練習說故事、製作木頭玩具、駕駛雪橇與馴鹿等等。學生完成課程後，便成為一個合格的聖誕老人，散播歡樂和夢想。

▲ 密芝根聖誕老人學校。（網上圖片）

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責任編輯：王明芳