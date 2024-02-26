自助餐優惠︱荃灣西如心酒店自助餐買二送二　$245起任食雪花蟹腳+羔蟹+鮑魚

▲ KKday推出荃灣西如心酒店自助餐買二送二優惠，低至$245起可任食雪花蟹腳、羔蟹及鮑魚等佳餚。（KKday圖片）

【自助餐優惠/荃灣西如心酒店】新春佳節過後，不少酒店陸續推出自助餐至抵優惠。KKday今日（26日）推出荃灣西如心酒店Café Circles自助餐買二送二優惠，包括「冬日珍饈美饌」自助午餐、午後自助餐、自助晚餐，任食雪花蟹腳，羔蟹、清酒鮑魚、花膠海參煲連汽水啤酒無限暢飲，自助午餐連加一低至$245/位，自助晚餐也只需$389/位。

最新影片推介：

荃灣西如心酒店Café Circles的「冬日珍饈美饌」自助餐，必吃冰鎮海鮮包括雪花蟹腳、香濃糕蟹、鮮甜凍蝦、嫩香藍青口等。之後有一系列以鮑魚、花膠及海參炮製出來的滋補佳餚，包括清酒鮑魚、花膠海參煲等。

晚餐時段，酒店更加碼任食金銀蒜蒸鮑魚、樟茶鴨、蠔皇扣鵝掌、燴羊膝等。推介必食蠔皇扣鵝掌，大大隻鵝掌炆得十分入味，鹹香細膩又嫩滑；而金銀蒜蒸鮑魚則鮮香中見惹味，鮑魚彈牙鮮甜。

自助餐優惠詳情：

預訂日期：即日起至3月3日23:59

用餐日期：2024年2月27日至3月28日

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

1.【KKday 快閃限量搶 – 買二送二】

「冬日珍饈美饌」自助午餐

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：星期一至五$980/4位，平均$245/位（原價$1,796/4位）

2.【KKday 快閃限量搶 -買二送一】

「冬日珍饈美饌」自助午餐

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：星期六至日$1,194/3位，平均$398/位（原價$1,710/3位）

3.【KKday 快閃限量搶 – 買二送二】

「冬日珍饈美饌」自助晚餐

用餐時間：18:30–21:30

優惠價：星期一至四$1,556/4位，平均$389/位（原價$2,852/4位）

4.【KKday 快閃限量搶 – 買二送一】

「冬日珍饈美饌」自助晚餐

用餐時間：18:30–21:30

優惠價：星期五至日$1,698/3 位，平均$566/位（原價$2,436/3位）

5.【KKday 快閃限量搶 -買二送二】

「冬日珍饈美饌」週末午後自助餐

用餐時間：14:45–16:45

優惠價：$1,100/4 位，平均$275/位（原價$2,016/4位）

購買連結：【按此】

*以上價錢已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲