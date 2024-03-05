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Gi-FORCE演唱會︱炎明熹預告下月演唱會唱心中遺珠　Gigi心裡有數不怕被封「時裝車禍」

娛樂 12:23 2024/03/05

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炎明熹（Gigi）接受TOPick專訪！

人氣高企的炎明熹（Gigi）將在4月12、13、14日再踏九展舉行《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，就上次受颱風影響補場兼加開2場，相隔半年再開個人騷，相信Gigi可為樂迷帶來更多驚喜！

Gigi早前接受TOPick專訪，展現自己對演唱會、造型、愛情、學業的想法，從Gigi的說話中，會發現她不知不覺間已成熟了不少！

炎明熹演唱會丨Gigi推出新歌《透光者》答謝歌迷支持　拍MV演跳芭蕾舞獲讚有潛質

炎明熹再開騷　預告會唱心中「遺珠」

再次展開《炎明熹Gi-FORCE演唱會》的Gigi，絕不是完全「重演」上一次的內容，她說：「歌曲、服裝、舞蹈也有一些不一樣，我有很多首歌也想唱給大家聽，但第一場演出時沒有那麼多時間，希望第二場、補場時可唱給大家聽，並希望可講出自己選歌的原因。」

Gigi坦言在2月中想到以一首「遺珠」來取代原先會唱的歌，於是就馬上在通訊群組聯絡演唱會團隊，她稱：「這一首歌是我在小時候會聽、歌曲的意義對我是非常之好，因此就很想演繹它，我在騷上會再與大家深入講解。」

她鬼馬地拋下一些線索，「這是一首我在小學時聽的普通話歌，來自一隊組合，也算是勵志的，它與我原先選擇之歌曲的內容有一些相似。」

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Gigi捉緊設計靈感

Gigi早前在與導演、服裝設計師、經理人的會議上拋出自己的想法並附上自己畫的草圖，「本身最後登場的白色連身裙是很像蛋糕裙、有很多個圓圈直落，但由於Full Rehearsal時發現穿那條裙時是不太能行樓梯，故改為大腿位置有2個圓圈。這次，我就覺得應以另一個方式來呈現，把圓圈加在帽或其他位置，即是一大頂帽配下身的飄逸白色裙。」

Gigi與大家一同有商有量，她認為自己的靈感來得突然，可以是洗澡、乘車時「靈感到」，故會盡量把握機會記下它們，以在創作、表演時應用得到。

Gigi對演唱會服裝也有提出過意見。（IG圖片）

對「時裝車禍」打扮感震驚

在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，Gigi以白色長恤衫內襯黑色Bra Top、下身穿紅色絲襪及紗裙，被網民批評為「時裝車禍」。

Gigi回想自己在素顏、未有髮型設計下試服裝，她承認當時自己也有一些震驚，畢竟這是過往未曾嘗試過，後來就抱著挑戰的心態去穿著它來現身。她有感當時有做得不夠好的地方，希望可汲取教訓，在下一次做得更加好！

Gigi回想自己未曾把造型「打回頭」，並解釋說：「可能我自己喜歡嘗試，也會比較不想麻煩別人。我可能接受不了沒有『打底』的服裝，但也會視情況而定。」

她舉出一個實例：「我在演唱會上所穿的銀色服裝，本來正面是有一塊肉色的布，我就認為不是相當低胸之餘，加了布後就失去服裝本來所呈現的感覺。」

Gigi勇於嘗試不同的造型。（陳慧安 攝）

面對評論　Gigi心態夠強

藝人被網民評頭不足是常態，況且「有人講總好過冇人講」吧？

Gigi未有因負評而對新嘗試卻步，相當識諗的她分享道：「無論是時裝、音樂，每一個人所喜歡的也不一樣，我早已預計過往有一些造型會被批評，因為的確是與以前的自己有很大的分別，又可能會偏向極端，故有人會非常非常之不喜歡。」

她續說：「當大家對我的造型作出評論，無論是好是壞，全都在我的預料之中！我希望自己可嘗試更多不同的風格，再找到真正適合自己的感覺。」對於性感打扮，大個女的Gigi表明接受健康的性感呢！

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新歌《透光者》本未能成事？

勇於嘗試不同造型的Gigi，似乎也要把這一套想法用在唱歌之中？

事關Gigi在騷前推出的新作《透光者》，就因Gigi欠缺信心而差一點未可成事，她指：「推出《Little Magic》、《大開眼界》、《Only For Me》時已選了這一首歌，但我是沒打算選它，因為我聽Demo時有感自己的能力未可駕馭。後來A&R就認為歌曲是真的很適合我、建議我可作嘗試，於是就決定唱它了！」

她直言現時仍未滿意自己唱《透光者》的效果，希望有機會在現場演繹時更進步！

《透光者》（MV截圖）

因緋聞事件收起「Like」？

事業發展順利的Gigi，早前罕有地傳緋聞，對象是曾參加ViuTV選秀節目《全民造星V》的鄧家杰（Kakit）！

Gigi憶述當日一起床就看到親戚傳來的一些報導連結，她直言與對方「100%冇可能」，「我與他是在倒數活動中認識，但彼此沒有太多交流，而我通常與男生初次碰面時較少說話，可能與性格內向有關，後來，我看到他在社交網上關注我，我就禮貌地關注他，但大家也沒有聯天。」

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鬧出這一段緋聞，緣於二人在社交網上「互Like」，Gigi說：「大家都是隨意地瀏覽帖文，又會隨意地Like、見到就Like，是非常隨意的事，也可以是向喜歡的事畀Like、禮貌地畀Like，但經過這一次的教訓，也會檢討不要隨便Like。」

Gigi直言在情人節時也不太敢畀Like，「沒有緋聞的就Like」！

Gigi與鄧家杰（圖左二）傳緋聞！（IG圖片）

Gi之感情世界

Gigi斬釘截鐵地表示與Kakit沒有可能，至於對於身邊有否出現追求者，她就有一點遲疑：「可能有，但是我不知道，暫時未有一個很強烈的感覺。」

好奇「火星女神」Gigi會喜歡哪一類型的男生，她想了片刻後拋下4個字：「好嘅男仔」，她後來再解釋：「好的標準不一定在Standard之上，如：大家覺得對方不摸小動物是心地不好，但原來對方小時候是被小動物咬過，甚至被攻擊，但這不表示他不是善良的人。」

她認為無論是認識異性、同性也好，也是需時間來證明一切，要好好多加觀察。

Kakit又是否合符條件？Gigi指自己不是太認識Kakit、沒有太多言語上的交流，故未能作判斷。

Gigi不知道身邊是否有追求者。（陳慧安 攝）

感謝好同學Carry自己

轉眼間，Gigi已是理工大學時裝設計系學士二年級生、加入演藝圈兩年多，一直兩線同行的她，感恩獲好同學「carry」自己，「我擔心自己在小組功課中做得不夠好，很多組員們很盡力幫助我，在大學一年級已獲大家體諒，是非常之好的事。」

Gigi承認由於自己本身不是用英語來學習，故在大學課程內容上會遇上障礙，幸好同學們也會盡量提點她呢！

Gigi在工作、學業兩邊走，她直指自己也擔心做了Free-Rider，她有感在兩方面的平衡有可改善的地方，未達到最好！她以「幾好」來形容本年度第一個學期的成績，「比預期之內做得好，我也想不到自己在這階段也可取得這個成績，已經是開心的，因為是在合格的預期內！」

Makeup by @StephenMakeup

Hair by @im.ziggie

Image direction by Tanglai @135.fz

Outfit: Ambush from D-mop HK

Venue: FWD House 1881

記者：陳淑霖

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撰文 : TOPick柴犬出動

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