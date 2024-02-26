【珍惜生命】鰂魚涌男子墮樓亡　直插入巴士車頂跌進車廂

▲ 英皇道墮樓案，往筲箕灣方向一度封路。（fb Bosco Chu圖片）

鰂魚涌今午（26日）發生恐怖墮樓案，一名男子送院後不治。

事發於4時許，英皇道997號的惠利大廈，一名男子於高處墮下。當時一部99號線城巴正駛過，該男子插穿車頂，直飛墮進車廂內，車長之後停車報案。

救援人員現正在場處理，於巴士上層即時急救事主，送去東區醫院搶救，最終不治。

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有目擊者稱，當時正乘坐99號巴士，突然車頂「砰」一聲，擰轉頭就見到有男子身軀掛在座位上，車頂破了大洞，大驚即時由車廂跑出。

運輸署於下午4時42分宣布，因突發事件，英皇道(往筲箕灣方向)近柏架山道的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。約半小時後，現場宣布解封。

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香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

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社會福利署： 2343 2255

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醫管局精神健康專線： 2466 7350

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責任編輯：吳卓峰