李影離世丨劉松仁透露原與李影3月有約　晒對話截圖：怎麼你真的走了

▲ 松哥不捨李影。

資深藝人李影日前離世，終年70歲，令不少圈中人大表痛心。年輕時曾與李影拍拖7年的劉松仁今日（26日）凌晨在微博甫出與李影的對話截圖，相中可見，松哥一大早與李影拜年，並在植物照片寫上「大吉大利」，之後李影回覆表示：「早晨，剛回到加（加拿大）好凍呢，3月中回港再約你探仙姐（白雪仙）。」

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不捨李影

松哥則回覆：「又走了！」想不到，李影這一走，就真的走了。

松哥不捨留言：「我們不是三月中有約嗎？怎麼真的走了……」今早松哥再發痛心發文：「我們不是3月中有個約會嗎？怎麼你真的走了……」。

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與松哥拍拖7年

李影曾在訪問中表示，松哥是她拍拖最久的男友，但當時自己貪玩，松哥經常勸她收工後好好休息不要出去玩，她聽不入耳，令感情慢慢轉淡，二人終在冷戰中分手。

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