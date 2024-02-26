毛孩好去處丨將軍澳海濱打卡遊　4月首次寵物巡遊登場

▲ 連接日出康城及將軍澳海濱長廊的海濱南橋於已開通，帶同毛孩一同搭全新航線更是享受。

將軍澳海濱區不少設施或食肆都是寵物友善範圍，近連接日出康城及將軍澳海濱長廊的海濱南橋正式開通，加上全新渡海航線登場，均歡迎帶同毛孩出遊。

而4月舉行「澳南節2024」，是澳南首個人寵共融的嘉年華盛事，結集慈善跑步及慈善寵物巡遊，更可以享受美酒佳餚及市集於一身。

▲ 單車文青遊

近日將軍澳人都湧躍試乘坐最新往來將軍澳南與西灣河的新航線，這個為居民提共多一條過海選擇的途徑，可以近距離觀眾跨灣大橋，打卡之餘兼享海風悠揚。

對毛孩家長來說，更貼心的是乘客可帶同愛寵及單車上船，無論帶寵物出遊，還是單車環島遊，都是假日的新蒲點，難怪航線推出以來一直都人頭湧湧。

▲ 將軍附近商場經常會舉行寵物市集。

如果亦民乘搭渡輪到訪，更可參加 「PopWalk將南渡遊賞」， 憑八達通電子乘搭紀錄，及即日電子消費滿指定金額，即可換領高達$120優惠券回贈。

至於將南附近，亦不乏可人寵共享的活動空間，如Ocean PopWalk海天晉，經常都有寵物主動體驗，早前在週末舉行的「Pat Pat 行運一條龍市集」；另外，新開業的人寵Cafe 「Stay With」，餐廳特設人寵用餐區及寵物餐單，食物賣相精美，可與愛寵齊齊大快朵頤！

全港首個大型戶外慈善寵物巡遊，將在4月21日（日）下午4時在澳南海岸的Monterey Place 旁的海濱長廊起步，一眾毛孩家長可帶同心愛寵物，盛裝打扮參加巡遊，展現獨特風格，成為盛會的一份子。當日最有心思的10位萌寵，有機會贏得「最有心思造型大獎」。

記者：ERIC