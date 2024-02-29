BB寵物︱飼養貓狗後發現懷孕不遺棄 港媽分享女兒與貓狗的奇妙連結

▲ 嬰兒和寵物之間的互動十分有趣，貓狗不僅可以成為嬰兒的忠實伴侶，還可以教導他們關懷、同理心和負責任。

嬰兒和寵物之間的互動十分有趣，貓狗不僅可以成為嬰兒的忠實伴侶，還可以教導他們關懷、同理心和責任心。我和老公結婚後養了一隻非常熱情的哥基狗Kiyo，隨即發現自己懷孕了。想到孩子一出生便與寵物一起生活，我熱切期待，因為我很想讓她體會到和寵物相處帶來的快樂和成長。在女兒和貓狗一起生活的一年，她的確從這種連結中獲得很多好處。

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提高免疫力

有研究顯示，嬰兒與貓狗一起生活可以增強免疫系統的發展，早期接觸動物有助於減少嬰兒在患上過敏和哮喘等免疫相關疾病的風險。

女兒出生後，我們再領養了一隻貓咪George。George初來的時候，女兒因不習慣貓毛，加上她常常在地墊上玩，被貓毛弄得眼睛發炎。經一事，長一智，我們多了吸塵和使用空氣清新機，環境更乾淨之餘，女兒有了這次經歷，免疫系統好像提升了。即使現在會觸摸George和Kiyo，甚至接觸到Kiyo的口水，她都沒有再眼睛發炎和出現皮膚敏感的情況。

促進情感發展

嬰兒和貓狗之間的互動可以促進嬰兒的情感發展，建立信任和發展親密關係。Kiyo和George都喜歡女兒，常常徘徊在她身旁，有時還會向她撒嬌，用頭輕輕撞她的手和吻她。有時女兒看見Kiyo和George在追逐，她自得其樂，在哈哈大笑。有時Kiyo突然跑到門口吠叫，女兒會好奇望望牠，但不會被牠惡狠狠的吠叫聲感到驚嚇，或許她的膽量是被兩隻小傢伙從小鍛鍊出來。

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促進身體發展

嬰兒和貓狗的互動可以促進嬰兒的身體發展。女兒漸漸與Kiyo和George互動，一開始，她還未懂得如何摸牠們，會捉住George的尾巴，被我們阻止後，再教她如何摸George，她看著我們的示範，懂得細力溫柔地摸George了。我們相信當她學會走路後，可以有更多機會與牠們玩耍，甚至追逐牠們，她的肌肉和協調能力也可以因此得到鍛煉。

另外，我發現女兒還會學George叫，不是這種大家認知上的「喵喵」叫聲，而是很高音、仿真度十足的「吖吖」叫，我被她高超的模仿能力所震撼！

女兒與貓狗相處的這一年，免疫力、情感發展和身體發展都進步了。養貓狗的好處多，然而，我們也要留意，在嬰兒和貓狗之間互動期間需要作出適當的指導和監護，確保他們的互動是愉快和安全。

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