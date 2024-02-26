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【廉潔環境】廉署去年接獲貪污投訴升9%　涉及政府部門投訴跌15%

社會 17:28 2024/02/26

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左起：社區關係市民諮詢委員會主席何順文、審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思、貪污問題諮詢委員會主席廖長江、防止貪污諮詢委員會主席黃天祐。（朱永倫攝）

廉政公署去年接獲2,001宗貪污投訴，其中1,566宗屬可追查投訴。較前年同期升9%，主要由於本港經濟在新冠疫情後復常，涉及私營機構的投訴增加。

監察廉政公署工作的4個獨立諮詢委員會今午(26日)匯報去年工作情況，審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思說，撇除選舉相關的投訴，廉署去年接獲2,001宗貪污投訴，當中1,566宗是可追查投訴，2者都比前年升9%，但數字仍較2019年疫情前減少13%。

他表示，去年接獲1,439宗涉及私營機構投訴，較前年增約22%；至於涉公共機構和政府部門分別接獲111宗及451宗投訴，較前年分別下跌8%及15%。在政府部門當中，去年接獲最多貪污投訴依次是警務處、食環署及房署，涉及的貪污投訴依次為124宗、65宗及33宗，分別較前年下跌約16%、6%及12%。同年有13名公務員因為涉及貪污和其他違法行為而被檢控。

廉署去年檢控204人，人數與前年相同，涉及案件有102宗，同年有139人被定罪。陳智思指香港整體貪污情況有效受控，公務員隊伍及公共機構整體誠實可信，私營企業有廉潔的營商環境。

至於去年區議會選舉，廉署共拘捕7人，涉及煽惑他人投無效票或杯葛選舉，其中2人已被落案起訴。

貪污問題諮詢委員會主席廖長江稱，廉署在約1年前決定成立香港國際廉政學院，為廉署發揮國際合作協同效應，除了讓廉署推廣廉潔文化，亦可以宣揚香港的廉潔營商環境，穩定社會及良好法治，說好香港故事。

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記者：蘇文軒

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