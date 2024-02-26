當年尖子︱港男曬那些年A-Level成績表　自爆畢業後收入+逾20年人生經歷

▲ 一名港男曬出那些年的A-Level成績表，成績非常亮麗！

那些年的香港公開試分會考及高級程度會考（A-Level），而A-Level的程度被公認是比會考及現今的香港中學文憑試（DSE）更艱深。一名港男近日執屋發現自己於1997年的A-Level准考證和成績表，上載至網上群組分享，網民驚嘆他的成績亮麗，是一名尖子生，紛紛詢問他畢業後20多年的人生經歷。

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該名港男在facebook群組「90年代回憶（新版）」發帖文分享道，近日執屋時發現這些微微發黃的A-Level准考證和成績表，還有一封有1.2元的加菲貓利是。他是1997年的A-Level考生，就讀理科的他報考6科，考獲2A、3B、1C的好成績，其中生物科和化學科奪A（01），而英文、數學、物理取得B級，中文則是C級。樓主分享當年考試點滴：

當年收到準考證，我呢啲鄉村學生冇乜出過城，又冇Google map，都會預早約埋一班同學仔一齊去視察場地，用實體地圖設定路線。準考證上溫馨提示記得帶Walkman或者卡式機考Listening ，而家啲小朋友唔知係咩嚟。

網民驚訝「兩科火箭」

網民從准考證的試場分布估計，樓主當年居住港島東區。不少網民一見成績單，即大讚樓主考得好，是一名尖子「兩科火箭」、「AL有A、B、C厲害了」、「真心堅！相信下了不少努力」、「A level考到呢個成績，今時今日DSE可以係狀元」、「以前AL考到呢個成績真係堅好多，考完個會考隔唔夠兩年又考，少啲毅力都唔得」等。

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有同屆考生的網民也留言相認，「我嗰張都喺度，不過成績冇咁勁喇，中英文合格已經覺得自己好犀利」、「我最叻都得C，英文合格直情笑咗出嚟」、「我也是97年，得3科合格」。

會考29分 對投資有心得

很多網民直言，樓主在生物科和化學科奪A，當年已可入讀醫科，「呢個成績當年讀醫已綽綽有餘」、「我嘅同學係similar case，去咗CUHK（中大）」、「咁好成績、唔係入中大就港大」。雖然樓主未有對此作正面回答，但有透露「收入不完美，可接受，要改革」，並透露會考都考獲29分！而且樓主還以專業的口脗，談及自己對車和樓的投資看法。

投資方面，個人覺得汽車貶值居多，除非係古董車或者超跑，不過係香港交通方便但係車多路窄，未必能充分發揮，所以沒有考慮。房屋就視乎時機。1997年同2003年嘅分別有目共睹。

另有網民齊齊分享自己公開試畢業後的心路歷程，引起網民共鳴，有人表示自己當年成績全U，但畢業後派到公屋，已婚，生活也過得不錯，「蛋散一名，有公屋！生活尚算可以！每年總算去到一次旅行。」

1.2元利是藏玄機

最後，樓主解釋當年考前獲老師派1.2元利是，「祝福我哋考試易過」。有網民則表示在大學收過老師封1.4元利是，寓意GPA爆4！

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責任編輯：王明芳