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【縱火誤殺】與女友爭執後縱火鄰居逃生墮樓亡　無業男認誤殺等罪囚8年

社會 17:56 2024/02/26

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無業男於白田邨縱火，鄰居逃生時墮樓亡，無業男認誤殺等罪囚8年。資料圖片

41歲無業男於深水埗白田邨單位內喝啤酒後與女友爭執，鄰居聽到有男聲稱「燒哂成個白田邨」，單位其後傳出濃煙，最終釀成火警。同樓層鄰居攀窗逃生疑失足墮樓身亡，涉案無業男早前承認誤殺等罪，今(26日)於高等法院判刑。法官判刑時指，被告於午夜時分蓄意於公屋大廈縱火，須予以阻嚇性刑罰。法官指不難預見對居民構成危險之風險，以及無可避免會造死傷亡，考慮到被告認罪及不涉任何易燃物，就兩罪共判囚8年。

被告陳光耀（現年41歲），報稱無業，承認誤殺及有意圖而縱火罪。控罪指被告於2021年9月10日，在深水埗白田邨13座誤殺男子李光（譯音），並於同日無合法辯解摧毁或損壞屬於香港房屋委員會之財產，或罔顧他人生命是否會因而受到危害。

法官陳慶偉判刑時表明，不接納被告求情指，案發時因酗酒而受影響之說法。法官指，被告於午夜時分在公屋大廈蓄意縱火，須判以阻嚇性刑罰。案發時被告與女友為小事而爭執，被告期間抽煙及燃點衣物，導致單位起火不難預見對居於大廈內的老弱婦孺構成危險之風險，以及無可避免會造死傷亡，最終造成死者死亡及11名居民受傷。

法官指死者母親因一氧化碳中毒而留醫深切治療部，幸最後康復出院。法官指死者當時攀窗擬吸新鮮空氣為逃生，被告過往曾有刑事毀壞紀錄，考慮到被告認罪，唯一求情因素是不涉任何易燃物，就兩罪共判囚8年。

案情指，當晚凌晨約1時許，與被告女友居於同樓層的死者大叫「火燭，起身呀」，死者着家人到露台暫避，其間死者半個身軀攀出窗外呼吸，死者母親及胞弟曾捉住死者，惟死者曾向後踢致母親及胞弟跌在地上，父親目擊死者墮樓身亡，11名居民事後須送院。

據鄰居稱，當晚曾聽到單位傳出爭執聲，有男聲稱「燒哂成個白田邨」。被告警誡下稱當晚與女友爭執，他曾喝下3至4罐啤酒及吸煙，並用火機點燃衣服。被告續稱曾說「你會唔會信我真係會燒咗成個白田邨」，相信酒後致行為荒唐。房委會事後須花逾20萬元維修大廈設施。

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記者：林育慧

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