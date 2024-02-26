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【23條立法】民主黨冀加入「公眾利益」作辯護理由　促清晰界定不同控罪

政治 17:57 2024/02/26

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民主黨建議政府在披露國家秘密的辯護理由中加入「公眾利益」的免責或辯護條款。（資料圖片）

《基本法》23條立法諮詢期將於本周三（28日）完結，民主黨今日以電郵方式，向政府提交意見書，建議政府參照2003年提出的修訂，在披露國家秘密的辯護理由中，加入「公眾利益」的免責或辯護條款，確保市民及新聞工作者，若需要處理政府施政疏失或官員腐敗等問題時，可以放心繼續監察政府施政。

民主黨亦關注23條立法新增的境外干預罪，對「配合境外勢力」、「使用不當手段」、「干預效果」、「境外勢力」的界定過闊和不清晰，認為官員的回應仍未能消除市民擔憂，舉例，「使任何人或威脅使任何人的名譽受損」或「使任何人精神受創傷或過分受壓」都符合其中一項定罪元素，門檻極低，建議收窄和更清楚地界定範圍。

民主黨黨主席羅健熙表示，諮詢文件內就不同罪行的定義仍有不清晰之處，他希望政府能夠釐清相關定義，讓香港市民、機構及外來投資者更清楚知悉法律界綫而不會誤墮法網。

民主黨期望政府在諮詢期完結後，仍繼續聆聽及回應市民的意見，並持續釐清各方就23條立法提出的疑問，讓社會對立法建議有更詳細討論的空間。

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記者：戴朗希

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