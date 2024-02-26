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中年好聲音丨曹敏寶自揭曾患產後焦慮症　當場淚崩：我可能好傻！

娛樂 18:17 2024/02/26

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曹敏寶透露曾患產後焦慮症。

在選秀歌唱比賽《中年好聲音》第一季10強止步的參賽者曹敏寶，接受新城廣播知訊台台長程凱欣與麥卓華主持的《原來生活好快樂》「自主人生」節目錄音訪問，真情分享其過山車般的「歌手」生涯。性格率直的她，被兩位主持談到「朋友」問題時，在訪問中一度爆喊！

阿寶在節目中真情吐心聲，指當年為結婚相夫教子決定隱退，但沒想到：「產後焦慮症，服用咗一段時間焦慮症藥物，體重急升至165磅，好彩在朋友鼓勵下，參加咗《中年好聲音》，重拾歌手夢，不過比賽中，好大壓力，體重由150磅急跌110磅，當宣布我被淘汰出最後10強，心情如釋重負！」

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（左起）麥卓華、曹敏寶、程凱欣。

曹敏寶真情流露

當主持程凱欣談到友情話題時，一向為朋友兩脇插刀的曹敏寶當場真情淚崩：「就算我俾幾多荊棘拮到，我都唔會改變我自己嘅性格，呢個就係曹敏寶囉！對唔住呀……我可能好儍 ，但如果你要我做個虛偽嘅人呢？我做唔到囉！」

她再堅持貫徹自己率真性格：「你要曹敏寶假，絕對冇可能！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

曹敏寶 綜藝節目 TVB 中年好聲音 新城電台

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