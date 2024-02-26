洪卓立音樂會丨Ken解釋身形暴脹原因　聲帶受損失聲：喉嚨有浸血腥味

▲ 洪卓立在廣州舉行音樂會。

日前，洪卓立（Ken）於廣州舉行「說故事的人音樂會」，這是Ken聲帶受損兩年多後舉行的首個音樂會，全晚演唱了21首歌。

Ken解說音樂會主題設定為「說故事的人」，其實是原於兩年多前，他於社交平台做了一個節目，「收fans來信然後讀信，我就會講吓感受、share吓啲諗法建議俾粉fans，當時呢個programme係幾好，後來因為聲帶要休養、同時進行身體方面嘅管理，所以呢個programme就要擱置，點知一停就停咗一年多嘅時間，之後就冇再做音樂會。」

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▲ 洪卓立「說故事的人音樂會」廣州站

失準即要求重唱

音樂會期間發生一段小插曲，其中一首歌曲Ken覺得自己表現失準，即時要求重唱副歌，為證明自己的狀態，更連續重唱5次副歌，贏得台下觀眾連續掌聲和歡呼，Ken亦講到：「我返黎啦！」

現場氣氛熱烈，觀眾不斷大叫encore ，Ken最後encore了兩首歌，以《回到最愛的那天》作結尾，贏盡掌聲。

觀眾於完show後在社交媒體發文均一片好評，同時亦為Ken送上不同的祝福，更希望盡快開下次live house 。

▲ 洪卓立「說故事的人音樂會」廣州站

分享近年人生起伏

音樂會上，Ken感性分享這幾年間發生的事情，比如聲帶受損、身形暴脹等：「上一次都係喺廣州開音樂會，但因為聲帶問題唱唔到高音，嗰次音樂會嘅所有歌都降咗key，唔係降咗啲，係降咗好多！企喺台上面仲要扮冇嘢，但真係唱得好差，可能有好多朋友喺好遠地方嚟，我嘅表現好對唔住佢哋。落咗台，喉嚨即刻有浸血腥味，第二日完全失聲。」

隨後訪遍中西名醫亦得不到治療方法，直至遇上一位唱歌老師，其獨特的發聲方法令他慢慢找回聲音。

▲ 洪卓立與艾妮（Elly）。

解釋非自暴自棄

聲帶一步步康復，接着便是擱置多年的改變身形計劃：「我係有目的咁增磅！不過以前斷斷續續咁做，有時因為懶、有時做一陣就整親條腰，所以今次趁住一個大空檔，就的起心肝去做。」

正處於磅數最巔峰的他剛好有工作，於是外間便說成他因失戀而自暴自棄。

於16型人格中，屬於極為內歛「i人」的Ken其實並不擅長表達自己：「所以今次透過呢個音樂會，用成個音樂會將自己嘅出生去到近呢2、3年嘅狀況，用音樂故事去講俾大家聽。」

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再重新出發

完show後，Ken於社交網站發長文分享感受，他表示這次是他第二次艱難地站起來，第一次是爆肺、第二次是這次失聲，更坦言曾想過放棄當歌手：「比上一次大病來得更強烈。」

他又感謝fans們的支持：「因為你們 我很滿足 很安慰 找回一些信心 很開心 昨晚 是我近這一年 最開心的一晚」他又特別多謝公司對他的信任，「給我兩次機會 休息兩次 再重新出發」，更謂會好好珍惜機會，把聲音變好、身形變好。

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