婚後事劇透丨第2集劇情預告　明芯傷人自傷卻是置之死地而後生

▲ 《婚後事》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演， 第1集劇情講到善仁原來曾有婚外情，並為此私下寫名為《婚後事》的小說......

婚後事丨黎諾懿大膽演出太激「出唔到街」 監製林肯親監督羅天宇沙灘拍裸跑戲

婚後事丨第2集（27/2）

（張明芯視點）明芯是外籍僱傭中心老闆娘兼烹飪KOL，女強人兼完美人妻，多年來因為善仁的性格缺憾而不停犧牲。

明芯曾想原諒善仁出軌，卻因《婚後事》而發現善仁仍深愛出軌對象，因此決意離婚，並為爭潘悅的管養權，於庭上誣衊善仁曾家暴。

然而，潘悅始終心繫善仁，明芯遂孤注一擲，軟硬兼施令閨蜜呂靜林代為於網上公開《婚後事》，製造網絡輿論，公審善仁……

潘悅於善仁醜聞曝光後，表現得全然歸向明芯。

明芯傷人自傷，卻是置之死地而後生。

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5