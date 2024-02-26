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婚後事劇透丨第2集劇情預告　明芯傷人自傷卻是置之死地而後生

娛樂 22:44 2024/02/26

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

《婚後事》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演， 第1集劇情講到善仁原來曾有婚外情，並為此私下寫名為《婚後事》的小說......

婚後事丨黎諾懿大膽演出太激「出唔到街」　監製林肯親監督羅天宇沙灘拍裸跑戲

婚後事丨第2集（27/2）

（張明芯視點）明芯是外籍僱傭中心老闆娘兼烹飪KOL，女強人兼完美人妻，多年來因為善仁的性格缺憾而不停犧牲。

明芯曾想原諒善仁出軌，卻因《婚後事》而發現善仁仍深愛出軌對象，因此決意離婚，並為爭潘悅的管養權，於庭上誣衊善仁曾家暴。

然而，潘悅始終心繫善仁，明芯遂孤注一擲，軟硬兼施令閨蜜呂靜林代為於網上公開《婚後事》，製造網絡輿論，公審善仁……

潘悅於善仁醜聞曝光後，表現得全然歸向明芯。

明芯傷人自傷，卻是置之死地而後生。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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