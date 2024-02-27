控糖少女︱台美女模特兒與糖尿病共存14年　發病前身體出現4大徵兆【附糖尿病成因+病徵】

人一生總會患上不同疾病，就算是長期病患，亦可以活得充實。台灣一名女模特兒自幼患糖尿病，分享與病共存14年的經歷，患病無阻她做喜歡的事，更感激身邊有貼心的朋友和同事關顧提醒，慶幸因患病而在生活上收獲很多關心和小確幸。

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病發前現4大徵兆

該名台灣女模特兒寶妮在社交平台Instagram分享，自己與糖尿病共存14年的心路歷程。當時她懷疑自己是注射H1N1疫苗的後遺症所致。寶妮確診時正值小學五年級冬天，她經常感到口渴，甚至睡前會在床頭放一杯水，指「怕半夜睡覺會口渴」；亦同時出現體重驟降和脫水反應。寶妮母親覺得奇怪，察覺女兒可能身體出狀況，遂帶她做抽血檢查。母親形容當時一捲起手袖抽血，驚見女兒手臂瘦骨如柴，皮膚更變得皺皺的，形容皮膚像「有種水被抽乾的狀態」。

而寶妮憶述當時自己暴瘦，手臂瘦得連針都插不入血管，但她仍未察覺自己身體出問題：

因為我那時候就開始注重外表，當時還覺得自己瘦下來很棒，游個泳就可以掉2、3公斤。

母親自責 怪自己認知不多

不出所料，報告出來後發現寶妮血糖嚴重超標，「血糖值400多嚴重超標，要立刻去大醫院」。母親當時收到護士電話，指寶妮血糖過高，隨時會暈倒，須當天立刻住院。母親憶述當時心情「非常驚訝、無法接受，然後到被逼要面對」。她同時亦感到自責，因為自己對於糖尿病的認知並不多，「只知道吃多、喝多、尿多」，沒想到發現有異常時，女兒已經病重。

14年與糖尿病共存 控糖中獲成就感

寶妮記錄患病後的日常，首先餐前需要注射胰島素。她先估算自己該餐吃的分量，再調整所需胰島素劑量。她正面面對生理上的缺陷，笑指「一般人是全自動控糖，我就是人工化控糖」。她直言患病過程辛苦和麻煩，需要不停覆診和檢查自己的血糖值，但正正因為這樣，「了解自己的身體是人生課題」，且每次成功掌控血糖，都會讓她獲得很大的成就感。

自己擔任身體的一個重要器官，自己打針，計算劑量，掌控血糖，維持身體健康，我必須說自己就是最勇敢、最堅強的控糖高手！

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感謝朋友關顧 生活多了小確幸

她亦不忌諱告訴朋友和同事自己患病一事，笑言自己有時候會太餓，飯前忘了注射胰島素，幸好「朋友是控糖的好夥伴」，同行的朋友都會提醒她。小時候體育堂血糖過低，同學會找糖果給她；長大後做模特兒出外景，同事亦會貼心自備糖果和零食。

交友中多了一些不自覺的貼心和關心，真的讓我非常感謝。也很開心可能和朋友分享，另一個比較需要照顧的我。

糖尿病成因+病徵

內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力受訪時曾指出，糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。

黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

糖尿病患者應做好體重控制

黃醫生建議，糖尿病患者應好好控制體重，肥胖或過重的人士（即BMI（身體質量指數）分別高於25或23m2/kg）應先減去5-10％體重，會對血糖控制有所幫助。運動方面，他建議每周至少有5日進行30分鐘的帶氧運動；飲食上就可減少碳水化合物的攝取，多選擇新鮮的食材、蔬菜，少吃加工製品，以植物油、種籽油（如橄欖油、芥花籽油等）為主要食油，則較為健康。

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責任編輯：羅嘉欣