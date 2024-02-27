  • 18°C
香港時間 : 2024227日 (週二) 16:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

控糖少女︱台美女模特兒與糖尿病共存14年　發病前身體出現4大徵兆【附糖尿病成因+病徵】

都市病 15:56 2024/02/27

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

人一生總會患上不同疾病，就算是長期病患，亦可以活得充實。台灣一名女模特兒自幼患糖尿病，分享與病共存14年的經歷，患病無阻她做喜歡的事，更感激身邊有貼心的朋友和同事關顧提醒，慶幸因患病而在生活上收獲很多關心和小確幸。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱港男走路不穩被誤認道友　成婚前夕確診柏金遜症　太太堅持下嫁：聽日照過大禮！

病發前現4大徵兆

該名台灣女模特兒寶妮在社交平台Instagram分享，自己與糖尿病共存14年的心路歷程。當時她懷疑自己是注射H1N1疫苗的後遺症所致。寶妮確診時正值小學五年級冬天，她經常感到口渴，甚至睡前會在床頭放一杯水，指「怕半夜睡覺會口渴」；亦同時出現體重驟降和脫水反應。寶妮母親覺得奇怪，察覺女兒可能身體出狀況，遂帶她做抽血檢查。母親形容當時一捲起手袖抽血，驚見女兒手臂瘦骨如柴，皮膚更變得皺皺的，形容皮膚像「有種水被抽乾的狀態」。

而寶妮憶述當時自己暴瘦，手臂瘦得連針都插不入血管，但她仍未察覺自己身體出問題：

因為我那時候就開始注重外表，當時還覺得自己瘦下來很棒，游個泳就可以掉2、3公斤。

母親自責 怪自己認知不多

不出所料，報告出來後發現寶妮血糖嚴重超標，「血糖值400多嚴重超標，要立刻去大醫院」。母親當時收到護士電話，指寶妮血糖過高，隨時會暈倒，須當天立刻住院。母親憶述當時心情「非常驚訝、無法接受，然後到被逼要面對」。她同時亦感到自責，因為自己對於糖尿病的認知並不多，「只知道吃多、喝多、尿多」，沒想到發現有異常時，女兒已經病重。

14年與糖尿病共存 控糖中獲成就感

寶妮記錄患病後的日常，首先餐前需要注射胰島素。她先估算自己該餐吃的分量，再調整所需胰島素劑量。她正面面對生理上的缺陷，笑指「一般人是全自動控糖，我就是人工化控糖」。她直言患病過程辛苦和麻煩，需要不停覆診和檢查自己的血糖值，但正正因為這樣，「了解自己的身體是人生課題」，且每次成功掌控血糖，都會讓她獲得很大的成就感。

自己擔任身體的一個重要器官，自己打針，計算劑量，掌控血糖，維持身體健康，我必須說自己就是最勇敢、最堅強的控糖高手！

點擊圖片放大
+7
+6

感謝朋友關顧 生活多了小確幸

她亦不忌諱告訴朋友和同事自己患病一事，笑言自己有時候會太餓，飯前忘了注射胰島素，幸好「朋友是控糖的好夥伴」，同行的朋友都會提醒她。小時候體育堂血糖過低，同學會找糖果給她；長大後做模特兒出外景，同事亦會貼心自備糖果和零食。

交友中多了一些不自覺的貼心和關心，真的讓我非常感謝。也很開心可能和朋友分享，另一個比較需要照顧的我。

糖尿病成因+病徵

內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力受訪時曾指出，糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。

黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

糖尿病患者應做好體重控制

黃醫生建議，糖尿病患者應好好控制體重，肥胖或過重的人士（即BMI（身體質量指數）分別高於25或23m2/kg）應先減去5-10％體重，會對血糖控制有所幫助。運動方面，他建議每周至少有5日進行30分鐘的帶氧運動；飲食上就可減少碳水化合物的攝取，多選擇新鮮的食材、蔬菜，少吃加工製品，以植物油、種籽油（如橄欖油、芥花籽油等）為主要食油，則較為健康。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

長期病 糖尿病

最高瀏覽

【珍惜生命】鰂魚涌男子墮樓亡　直插入巴士車頂跌進車廂
【珍惜生命】鰂魚涌男子墮樓亡　直插入巴士車頂跌進車廂
急症室最長等候時間（02月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月27日 時間12:05）