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再見·枕邊人劇透丨第2集劇情預告　晴天在記招上人群恐懼症發作

娛樂 21:36 2024/02/26

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《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第5集劇情講到萬森約見晴天，訴說二人的往事，望能有助喚醒她的記憶，雖然不果，但成功拉近了距離……

第2集（27/2）

晴天正式和兒子楊志騫見面，但看到志騫的情感明顯親向善美。

晴天從舊日程紀錄內，發現自己失蹤前兩日的日程被撕走，方感自己的失蹤並不單純。

晴天相約萬森和志騫到主題公園玩樂，以增進親子關係，中途萬森卻因善美入院而離開。

志騫得知後亦無心玩樂，趕到醫院；晴天見自己儼如局外人，悵然若失。

晴天的回歸成傳媒焦點，萬森備受壓力，善美主動提出開記招；晴天卻在記招上人群恐懼症發作……

萬森安撫晴天，訴說二人的美好回憶……

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撰文 : TOPick柴犬出動

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