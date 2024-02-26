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【醫管局】新春期間急症室求診人數較往年升27%　200名非本地培訓醫生年底加入醫管局

社會 19:46 2024/02/26

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盧寵茂。 (資料圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂出席醫管局新春團拜時表示，本港今年新春期間港面對流感、新冠、寒流，急症室求診人數比往年多27%，但醫管局預早作出安排，包括加強調配醫院人手、增加普通科門診名額、中醫服務，以及推出急症室「特別退款安排」等，醫院與急症室服務仍井井有條，感謝醫護的努力。

盧寵茂又稱，香港醫生與人口比例相當低，每千人口只有2.1名醫生，但本港公營醫療體系的醫護人員效率很高，增加醫護人手亦永遠不會太遲，政府會加倍努力。

醫院管理局主席范鴻齡致辭表示，醫管局在全球及內地招聘醫生人手的進度理想，預計年底將會有大約200名非本地培訓醫生加入醫管局服務，亦大約有200名退休後獲重聘的醫生繼續留任。另外，待護士「有限度註冊」條款通過後，當局亦會積極到不同地方聘請護士，例如馬來西亞及大灣區，對醫護人手問題獲紓緩審慎樂觀。他又指，「大灣區醫療人才交流計劃」 的第2批護士已有10多人到港，其餘亦會在明日到港，希望計劃越做越大。

范鴻齡又說，醫管局今年會重點發展「遙距醫療」科技，包括遙距派藥、物理治療等服務。

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責任編輯：TOPick港聞組

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