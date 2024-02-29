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東京櫻花2024｜日本櫻花季展開　最新開花預測+東京7大賞櫻景點

親子好去處 09:00 2024/02/29

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日本櫻花季展開！即睇最新開花預測和東京7大賞櫻景點。

【日本櫻花2024/東京櫻花/東京賞櫻景點/東京公園/親子旅遊】步入3月，即將迎來日本櫻花季，今年計劃去捕捉櫻花盛放美景的大家，就要留意日本各區的開花時間！今次TOPick為大家整理了2024年東京最新櫻花預測，以及7大人氣東京賞櫻景點推介，當中除了最受歡迎賞櫻熱點目黑川外，還有不少神社、公園及近郊賞櫻地點，準備好出發去日本賞櫻的大家千萬不要錯過喇！

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東京櫻花2024｜4大日本櫻花預測網站

櫻花季漸近，日本4大櫻花預測網站經已公布最新的櫻花預測及開花時間，包括日本氣象株式會社Weather Map日本氣象協會Weathernews，網站會定期更新資訊，讓大家可以更準確地得悉櫻花開花日期。

根據日本氣象株式會社最新第5回的櫻花預報，由於氣溫預測會比往年高，因此櫻花生長速度會較快，全國櫻花開花花期會比平常提早約一星期。名古屋預計會在3月19日開花；福岡和東京預計會在3月21日開花；大阪會在3月24日開花，而北海道的櫻花則會在5月初盛放。

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東京櫻花2024｜日本6大常見櫻花品種

在日本文化中有著舉足輕重地位的櫻花，盛放代表春天到來，凋零又彰顯日本美學秩極致之美。要欣賞櫻花，由2月底開始至5月初，便會有不同品種的櫻花相繼綻放，屆時日本各地便會舖滿櫻花嫩粉，落下一場又一場的櫻花吹雪。日本栽種了逾600種櫻花品種，其中除了最常見的吉野櫻外，還有垂櫻、山櫻花、河律櫻等，以下為大家介紹6大常見櫻花品種。

1. 染井吉野櫻

染井吉野櫻是日本最著名的櫻花品種，幾乎在日本各處也能看到它的蹤影，這種櫻花花瓣顏色偏白，花芯呈淡紅色，花期從3月下旬到4月上旬。

2. 山櫻花

山櫻花為日本野生櫻花品種之一，常見於山區，其花瓣顏色呈淡粉色，在開花同時會長出新葉，有一種隠藏於春意中的生命力的感覺，而花期則在4月上旬。

3. 河律櫻

河律櫻是東京近郊最早開花的櫻花品種，花期在2月下旬至3月上旬，其櫻花花瓣呈淺粉紅色，花芯較大，有別於其他櫻花的是，它的花期可維持1個月，所以大家不用過於擔心會錯過櫻花盛開的美景。

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4. 枝垂櫻（垂櫻）

枝垂櫻，又稱垂櫻，顧名思義是樹枝會垂下的櫻花，花色會隨品種而有所不同，有淡粉、白色或深粉等，垂櫻櫻花花期較早，在3月下旬至4月。

5. 八重櫻

八重櫻是櫻花花瓣數目超過5枚以上的統稱，以往最高紀錄曾有高達300枚以上的花瓣，而花期則在四月中旬至四月下旬。

6. 大島櫻

大島櫻主要分布在伊豆大島、靜岡等較溫暖的地區，其花瓣呈純白色，葉子和花也會同時散發出香氣，因此經常會用來製作櫻花味點心，如鹽漬櫻花或櫻餅，大島櫻的花期則在3月下旬至4月上旬。

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東京櫻花2024｜7大東京賞櫻景點推介

作為日本全國最受歡迎的賞櫻熱點──東京，到底哪裡是東京的賞櫻必到點？以下即為大家推介7大東京賞櫻景點！

東京櫻花景點1. 目黑川

目黑川是東京的人氣賞櫻地點，每到櫻花季，沿著目黑川河旁兩岸的逾800棵櫻花樹便會全數盛開，形成一條4公里長的櫻花走廊，吸引不少遊客前往賞櫻打卡。入夜後，河岸兩旁的燈籠會點亮，使眼前的櫻花長廊變得更為震撼！

最佳賞花期：3月下旬至4月上旬
地址：東京都目黒区中目黒
交通：東急東橫線・東京地下鐵日比谷線「中目黑站」徒步2分鐘

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東京櫻花景點2. 新宿御苑

新宿御苑是集結了日式庭園和法式庭園的大型市內公園，園內有約1,500棵，逾68個品種的櫻花樹，包括2月開花的冬櫻、河律櫻、3月底至4月盛放的染井吉野櫻、4月中開花的一葉櫻和關山櫻，以及4月底開花的梅護寺數珠掛櫻，賞櫻期可持續2個月，大家可以在園內欣賞花開花落的櫻花美景。

最佳賞花期：2月中旬至4月下旬
地址：東京都新宿区内藤町11
開放時間：09:00-18:00（最後入場17:30）
入場費：成人500日圓（約29港元），現場購票即可入內
交通：東京地下鐵丸之內線「新宿御苑站」徒步約5分鐘

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東京櫻花景點3. 千島淵

千島淵綠道長達700公尺，是沿著皇居護城河的步道。櫻花季節，步道旁約260棵的櫻花樹便會沿著河畔綻放，形成一條櫻花隧道。大家除了可以在沿著步道賞櫻外，也可以坐上護城河的小船，欣賞櫻花於河水上的倒影。

最佳賞花期：3月下旬至4月上旬
地址：東京都千代田区九段南2丁目～三番町先
交通：東京地下鐵東西線・半藏門線・都營新宿線「九段下站」徒步5分鐘

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東京櫻花景點4. 上野恩賜公園

上野恩賜公園一直以來都是東京熱門賞櫻之地，每年櫻花季節都會舉辦上野櫻花祭，吸引不少遊客前往。公園內種植逾1200棵櫻花樹，櫻花盛放時，會有不少人於櫻花樹下野餐及賞櫻。入夜後園內約800個「雪洞」燈籠更會隨即亮起，形成另一番景象。

最佳賞花期：3月下旬至4月上旬
地址：東京都台東區上野公園5-20
開放時間：05:00-23:00
交通：JR「上野站」直達

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東京櫻花景點5. 六義園

六義園也是東京賞櫻的熱點之一，園內有兩棵歷史悠久的垂櫻，每年也會吸引到不少遊客前往賞花，垂櫻盛放時樹枝下垂，粉嫩的櫻花便會出現眼前，大家可以更近距離地欣賞櫻花。晚上夜燈點亮後，燈光下的櫻花又是另一番美景。

最佳賞花期：3月中旬至4月中旬
                 *垂枝櫻為3月下旬至4月上旬
地址：東京都文京区本駒込6-16-3
開放時間：09:00-21:00
交通：JR山手線「駒込站」徒步7分鐘

六義園園內有兩棵歷史悠久的垂櫻，盛放時樹枝下垂，粉嫩的櫻花便會出現眼前。（網上圖片）

東京櫻花景點6. 日比谷公園

日比谷公園是一座近百年歷史的近代風西式公園，一年四季都綻放著不同的花卉。雖然園內只種植了60多棵的櫻花樹，但每到櫻花時節，不同品種的櫻花同時綻放，公園也成為大家的賞櫻之地。

最佳賞花期：2月下旬至4月上旬
地址：東京都千代田區日比谷公園
交通：東京Metro「日比谷站」步行約2分鐘

東京櫻花景點7. 東京近郊──西平畑公園

西平畑公園雖然位於東京近郊，距離東京新宿有約1小時20分鐘的車程，但卻成為了近年日本賞櫻的熱門公園。每年的2月至3月上旬，園內的河津櫻花和油菜花便會盛開，形成一浪漫花海，在天氣好的時候大家更是可眺望到富士山，將兩大美景盡收眼底。

另外，公園每年也會舉辦櫻花節，而2024年第25屆松田櫻花節（まつだ桜まつり）經已開始，到時場內也會設立美食車和攤位，絕對是賞櫻的好去處。

松田櫻花節（まつだ桜まつり）
最佳賞花期：2月至3月上旬
地址：神奈川縣足柄上郡松田町松田惣領2951 西平畑公園
開放時間：09:00-16:00
入場費：300円（約15港元）

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    責任編輯：任薏

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