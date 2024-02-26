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【浸大兩院合併】浸大收投訴指帖文影響校譽及煽動對立　多名學生受查須交出關注組IG管理員資料

社會 20:22 2024/02/26

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曾促請校方暫緩兩院合併的多名學生接獲校方電郵，要求交出關注組IG帳戶資料。（資料圖片）

曾公開促請浸大暫緩文學院與社會科學院合併計劃的多名浸大生，近日接獲校方電郵通知，稱收到1宗關於「浸大文院社科院合併關注組」涉嫌在網上發布「影響大學聲譽」及「煽動大學對立氣氛」資訊的投訴，校方正展開調查，並懷疑該專頁管理員違反大學紀律守則，包括不尊重大學管理層及教職員等，校方要求相關學生最遲後日（29日）交出參與管理該專頁的人士資料，並將視乎調查結果或展開紀律程序。

關注組回應表明無意損害大學聲譽或煽動大學社群間對立；涉事的浸大學生會署理會長周嘉怡稱，會與校方積極溝通了解事件。本報已向浸大查詢，正等候回覆。

據悉，5名於去年11月出席記者會的浸大生，均於上周四（22日）接獲校方電郵。浸大電郵指，校方接獲1宗投訴，指控「浸大文院社科院合併關注組」Instagram專頁自上月起發布資訊涉嫌「影響大學聲譽」（affected the University's reputation）及「煽動校內對立氣氛」（incited an atmosphere of confrontation among the University's community）。

校方續指，該專頁管理員涉嫌違反2項大學紀律守則，包括第4條「學生應尊重有關文明禮貌的基本觀念，並確保他們的行為不會對任何個人或團體造成傷害」，以及第5條「學生應始終尊重大學管理人員、教職員，並與其他學生建立友好關係」。

浸大在電郵表示非常重視事件，現已展開調查，並將視乎結果成立「學生紀律個案小組」處理，或邀請接獲電郵的學生會面；目前要求相關學生先提供「自我陳述」（self-statement），提供自己及其他人在該IG專頁擔當的角色、參與度，以及學生辯解或求情理由等。

翻查關注組於去年10月在instagram發表成立宣言，稱由「一眾關心文學院與社會科學院合併的浸大師生、校友自發成立」；其後於同年11月聯同浸大學生會、教職員工會共同舉行記者會，發布3方委託香港民意研究所進行的民調，指86%受訪者（612人）反對合併計劃，94%認為校方諮詢不足，當時關注組代表建議暫緩合併及延長諮詢期等。

關注組傍晚回應表示，一直嘗試與校方溝通，對於被指控感到遺憾且無奈，強調發布所有資訊均是客觀可靠，已即時審視帖文亦不了解有何過錯，關注組表明無意、亦「沒有本事」損害大學聲譽或煽動大學社群間對立，「故關注組從來沒有、也不會發布資訊以損害大學聲譽，或煽惑大學社群間對立。」

有份出席記者會的周嘉怡向本報證實，包括她在內，浸大學生會有多於1人接獲電郵，現需作內部討論再決定如何應對，坦言對於突然收到電郵感到無奈，但強調樂意以與校方溝通，包括了解為何要提交相關資料。另1名不願具名的浸大生稱，關注組自1月至今發布所有帖文均採取尊重態度，即使現行大學紀律守則並無列出相關要求，但帖文內容亦無影響校譽或挑起對立，故盼處理與校方之間的誤會，無必要「小事化大」。

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記者：馮琪雅、梁凱婷

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