【浸大兩院合併】浸大收投訴指帖文影響校譽及煽動對立　多名學生受查須交出關注組IG管理員資料

▲ 曾促請校方暫緩兩院合併的多名學生接獲校方電郵,要求交出關注組IG帳戶資料。(資料圖片)

曾公開促請浸大暫緩文學院與社會科學院合併計劃的多名浸大生,近日接獲校方電郵通知,稱收到1宗關於「浸大文院社科院合併關注組」涉嫌在網上發布「影響大學聲譽」及「煽動大學對立氣氛」資訊的投訴,校方正展開調查,並懷疑該專頁管理員違反大學紀律守則,包括不尊重大學管理層及教職員等,校方要求相關學生最遲後日(29日)交出參與管理該專頁的人士資料,並將視乎調查結果或展開紀律程序。

關注組回應表明無意損害大學聲譽或煽動大學社群間對立;涉事的浸大學生會署理會長周嘉怡稱,會與校方積極溝通了解事件。本報已向浸大查詢,正等候回覆。

據悉,5名於去年11月出席記者會的浸大生,均於上周四(22日)接獲校方電郵。浸大電郵指,校方接獲1宗投訴,指控「浸大文院社科院合併關注組」Instagram專頁自上月起發布資訊涉嫌「影響大學聲譽」(affected the University's reputation)及「煽動校內對立氣氛」(incited an atmosphere of confrontation among the University's community)。

校方續指,該專頁管理員涉嫌違反2項大學紀律守則,包括第4條「學生應尊重有關文明禮貌的基本觀念,並確保他們的行為不會對任何個人或團體造成傷害」,以及第5條「學生應始終尊重大學管理人員、教職員,並與其他學生建立友好關係」。

浸大在電郵表示非常重視事件,現已展開調查,並將視乎結果成立「學生紀律個案小組」處理,或邀請接獲電郵的學生會面;目前要求相關學生先提供「自我陳述」(self-statement),提供自己及其他人在該IG專頁擔當的角色、參與度,以及學生辯解或求情理由等。

翻查關注組於去年10月在instagram發表成立宣言,稱由「一眾關心文學院與社會科學院合併的浸大師生、校友自發成立」;其後於同年11月聯同浸大學生會、教職員工會共同舉行記者會,發布3方委託香港民意研究所進行的民調,指86%受訪者(612人)反對合併計劃,94%認為校方諮詢不足,當時關注組代表建議暫緩合併及延長諮詢期等。

關注組傍晚回應表示,一直嘗試與校方溝通,對於被指控感到遺憾且無奈,強調發布所有資訊均是客觀可靠,已即時審視帖文亦不了解有何過錯,關注組表明無意、亦「沒有本事」損害大學聲譽或煽動大學社群間對立,「故關注組從來沒有、也不會發布資訊以損害大學聲譽,或煽惑大學社群間對立。」

有份出席記者會的周嘉怡向本報證實,包括她在內,浸大學生會有多於1人接獲電郵,現需作內部討論再決定如何應對,坦言對於突然收到電郵感到無奈,但強調樂意以與校方溝通,包括了解為何要提交相關資料。另1名不願具名的浸大生稱,關注組自1月至今發布所有帖文均採取尊重態度,即使現行大學紀律守則並無列出相關要求,但帖文內容亦無影響校譽或挑起對立,故盼處理與校方之間的誤會,無必要「小事化大」。

記者:馮琪雅、梁凱婷