【國泰航空】國泰：目前機師人數足夠應付日常運作　將在內地及海外進行招聘料年底增至3000名機師

▲ 國泰表示，國泰現時有約2600名機師，人數足夠應付日常運作。（吳穎嵛攝）

國泰航空去年聖誕節至今年年初，因機師人手不足問題接連取消多班航班。國泰今（26日）表示，國泰現時有約2600名機師，人數足夠應付日常運作，又透露將在內地及海外進行招聘，目標年底國泰航空機師人數可達3000名。

國泰航務董事甘沛思表示，國泰現時有約2600名機師，包括約900名機長、約1030名副機長及約700名二副機長，當中160名為去年新招聘。甘沛思指，疫情使國泰的營運方式改變，疫情起機師因各種不同原因離開國泰航空，2022年防疫限制最嚴格時，員工流失率達22%，是有史以來最高；去年流失率約5.5%，與歷年數字相約，目前則已減少至5%以下。他表示，需要建立一個新的、更好的國泰航空，以便在現時的運營和經濟環境中生存和發展。

見習機師培訓計劃收870份内地申請 終只有約40人符合資格

甘沛思指，國泰正積極招聘機師，包括重新聘請260多名前國泰航空集團機師，其中近70名為前國泰集團機長。國泰亦透過見習機師培訓計劃培訓新一代機師，甘沛思表示，計劃重點培訓香港學員，但本地人才有限，因此同時希望在內地及海外進行招聘。他透露，2023年至今收到約870個來自內地的申請，惟只有約40人符合有關資格並正接受培訓，未來會繼續招募學員，預計於2025年在內地招聘的人才將達到4,000人，包括機艙服務員、見習機師、資訊科技人員、地勤人員、客戶服務員等。甘沛思又指，今年將陸續有學員從計劃畢業，預計會有400至500人名機師加入團隊，目標年底國泰航空機師人數可達3000名，強調機師人數足夠應付日常運作。

首次向機師提供飛行津貼

甘沛思指，吸取了年初因機師人手不足而取消航班的經驗，農曆新年安排了足夠的機師，整體航班安排十分順利。他續指，考慮到機師都希望在假期時休息及陪伴家人，國泰首次向機師提供飛行津貼，感謝在長假期及節日工作的機師。甘沛思表示，國泰會繼續在復活節假期及其他高峰期向機師提供津貼，確保有足夠的機師應付航班，有信心復活節假期的營運暢順。

對於機組人員協會表示，國泰可能需要至少3年才能回復至疫情前的機師人手水平，甘沛思表示，目前招聘機師主要原因是自疫情以來對公司進行了重組，並非因為機師短缺，又指國泰並非如機組人員協會所指欠缺逾1300名機師。他續指，以目前的營運模式，加上國泰暫時不會重開海外基地，國泰不需要重新招聘機師至疫情前的人數，農曆新年假期亦證明了此模式可行，但強調國泰仍然面臨很多挑戰，未來會努力招募不同崗位的人才。

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記者：吳穎嵛