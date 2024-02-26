【麻疹】22歲男子訪馬來西亞後染麻疹　傳染期曾到專上學院上課

▲ 衞生防護中心。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（26日）表示，正調查一宗懷疑外地輸入麻疹個案，個案涉及一名過往健康良好的22歲男子。病人上周三（20日）因發燒、咳嗽及流鼻水向私家醫生求診，上周六（23日）出疹並到香港港安醫院—荃灣求診，翌日（24日）入院接受治療，情況穩定，昨日已出院。

男子的血液及呼吸道樣本其後證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，由於其在本港沒有接觸受感染人士，並曾於潛伏期內到訪馬來西亞，故此列為懷疑屬外地輸入個案。

衞生防護中心接獲通報後，隨即展開流行病學調查，根據病人提供的資料，他於傳染期內曾到其就讀的專上學院上課，中心已與該專上學院保持緊密聯繫以進行跟進流行病學調查。中心同時正就個案在傳染期內曾到訪的其他地點進行接觸者追蹤，現已追蹤8人，所有人至今均沒有出現病徵，並已為接觸者提供合適健康和醫學監察建議，流行病學調查仍然繼續。

衞生署發言人指，自新型冠狀病毒病大流行以來，各地的疫苗覆蓋率有所下降。全球多個國家正受麻疹再度爆發的影響，而歐洲和中亞在去年已有超過5.8萬人受感染。鑑於早前歐洲麻疹疫情持續上升，世界衞生組織已呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，以防止疫情蔓延。

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責任編輯：黃小冰