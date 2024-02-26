  • 17°C
香港時間 : 2024227日 (週二) 00:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【麻疹】22歲男子訪馬來西亞後染麻疹　傳染期曾到專上學院上課

社會 22:59 2024/02/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

衞生防護中心。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（26日）表示，正調查一宗懷疑外地輸入麻疹個案，個案涉及一名過往健康良好的22歲男子。病人上周三（20日）因發燒、咳嗽及流鼻水向私家醫生求診，上周六（23日）出疹並到香港港安醫院—荃灣求診，翌日（24日）入院接受治療，情況穩定，昨日已出院。

男子的血液及呼吸道樣本其後證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，由於其在本港沒有接觸受感染人士，並曾於潛伏期內到訪馬來西亞，故此列為懷疑屬外地輸入個案。

衞生防護中心接獲通報後，隨即展開流行病學調查，根據病人提供的資料，他於傳染期內曾到其就讀的專上學院上課，中心已與該專上學院保持緊密聯繫以進行跟進流行病學調查。中心同時正就個案在傳染期內曾到訪的其他地點進行接觸者追蹤，現已追蹤8人，所有人至今均沒有出現病徵，並已為接觸者提供合適健康和醫學監察建議，流行病學調查仍然繼續。

衞生署發言人指，自新型冠狀病毒病大流行以來，各地的疫苗覆蓋率有所下降。全球多個國家正受麻疹再度爆發的影響，而歐洲和中亞在去年已有超過5.8萬人受感染。鑑於早前歐洲麻疹疫情持續上升，世界衞生組織已呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，以防止疫情蔓延。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：黃小冰

相關文章

【着數優惠】香港國際機場網店優惠　做會員單一簽賬3,800元送機票
20:52 2024/02/26
【着數優惠】香港國際機場網店優惠　做會員單一簽賬3,800元送機票
【航空人才】國泰：今年底增至3000名機師　培訓40名內地見習機師
22:06 2024/02/26
【航空人才】國泰：今年底增至3000名機師　培訓40名內地見習機師
【香港劍擊】張家朗再登「世一」　楊潤雄祝賀指全港市民同感驕傲
22:42 2024/02/26
【香港劍擊】張家朗再登「世一」　楊潤雄祝賀指全港市民同感驕傲

你可能感興趣

【着數優惠】香港國際機場網店優惠　做會員單一簽賬3,800元送機票
20:52 2024/02/26
【着數優惠】香港國際機場網店優惠　做會員單一簽賬3,800元送機票
【航空人才】國泰：今年底增至3000名機師　培訓40名內地見習機師
22:06 2024/02/26
【航空人才】國泰：今年底增至3000名機師　培訓40名內地見習機師
【香港劍擊】張家朗再登「世一」　楊潤雄祝賀指全港市民同感驕傲
22:42 2024/02/26
【香港劍擊】張家朗再登「世一」　楊潤雄祝賀指全港市民同感驕傲
環境衞生 傳染病 疫苗 專上學院 馬來西亞 麻疹 發燒 衞生署 衞生防護中心 世界衞生組織

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃
蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃