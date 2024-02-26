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【醫學研究】港大研發腦缺血中風新研究　突破性中和單株抗體治療 

社會 23:19 2024/02/26

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港大醫學院藥理及藥劑學系何麗莊教授（右一）及其研究團隊研發出中和單株抗體6H2，可以靶向一種會加劇缺血性中風損傷的有害蛋白質A-FABP，有望為受影響中風患者提供有效的藥物治療方案。（港大提供）

港大醫學院的研究團隊成功研發一種「單株抗體 6H2」，可以靶向一種有害蛋白質進行中和；臨床前動物實驗結果證實，6H2 抗體能夠有效減輕該蛋白質加劇缺血性中風所引起的損傷，為受影響的中風患者提供有效的藥物治療方案。 研究團隊已在內地、歐洲和美國為新抗體6H2 申請專利。

香港每年有13,500 至 14,000 人罹患中風，其中8成病例是由腦血管阻塞引起的缺血性中風。港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授何麗莊教授表示，團隊正與中國科學院深圳先進技術研究院合作，鑑定 6H2 的作用及發生機制，並推進人體化研究。 

他補充，隨著人體化中和單株抗體的臨床前評估即將展開，有信心這項研究可為將來缺血性中風的革命性治療奠定基礎。

這一突破性研究由港大醫學院藥理及藥劑學系、生物醫藥技術國家重點實驗室、港大醫學院臨床醫學學院內科學系，以及中國科學院深圳先進技術研究院科研團隊合力完成。

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責任編輯：吳雋妍

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