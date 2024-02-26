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【食物安全】金安記香辣豬肉絲疑含蘇丹紅須回收　食安中心呼籲市民不要食用

社會 23:24 2024/02/26

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台灣金安記香辣豬肉絲150g，在本港多間超市、網購平台等零售商均有出售。(惠康網店 圖片)

食物環境衞生署食物安全中心26日晚上呼籲市民，不要食用台灣進口的金安記「香辣豬肉絲」，因為有關產品可能含有不准添加於食物的染色料蘇丹紅。中心正跟進事件。為審慎起見，食安中心已指示本港商戶將受影響產品停售及下架，並展開回收。

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食安中心發言人說，中心早前透過食物事故監測系統，得悉台灣當局發出通告，指上述產品懷疑使用含有蘇丹紅的原材料。中心得悉事件後，隨即聯絡本港零售商跟進，初步調查發現有關商戶曾售賣受影響批次產品。

為審慎起見，食安中心已指示本港商戶將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2323 3028，查詢產品回收事宜。

懷疑含蘇丹紅而須回收產品詳情如下：
產品名稱：香辣豬肉絲
品牌：金安記
來源地：台灣
淨重：150克
此日期前最佳：2024年8月9日至2025年2月5日
進口商及代理商：三匯（香港）發展有限公司

食安中心發言人說：「蘇丹紅是工業用人造化學染色料，根據《食物內染色料規例》（第132H章），蘇丹紅不可添加於食物。違例者一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。」中心已通知業界，並繼續跟進事件及採取適當行動；中心亦已經加強相關檢測，以及密切留意台灣當局回收問題食品的最新發展。調查仍然繼續。

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責任編輯　李志強

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