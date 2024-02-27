【大學變景點】遊客逼爆港大有人擅闖講堂　學生憂影響學習

▲ 港大成訪港遊客打卡熱點，其中印有校徽的百周年校園之紅磚牆最「吸客」，中午有多達20人排隊打卡。 （梁偉榮攝）

自復常後本港各大學漸成為訪港遊客打卡熱點，香港大學學生代表最近亦反映校園人滿為患、形容「快陸沉」，更指有遊客擅闖講堂「觀光」影響學習；學生受訪證實曾有遊客伸手入講堂拍照；亦有學生反映繁忙時段輪候升降機需15分鐘，致上課遲到。

記者發現校園內百周年校園紅磚牆最「吸客」，到訪港大的多數為內地自由行旅客，分別來自河南、四川、廣州等地，惟遊客認為只是「不小心」入課室打擾學生，反而建議大學增設訪客預約。港大回覆查詢指，校方一直密切留意訪客到訪校園情況及同學的關注，會按需要以適當措施處理。

15分鐘排長龍等升降機 上課遲到

港大生代表指在繁忙時間，港鐵香港大學站A出口本已排長龍，多了遊客插隊「更是頻頻出現」。工程系二年級生梁同學稱，扶手電梯變擁擠、輪候升降機變長，以致無法準時到講室；他舉例原10分鐘便可由主校園到上課地點，人多時需多3至4分鐘，「每個人遲數分鐘，就會晚5分鐘開始上課，但又要準時下課」，擔憂影響課程進度。

工程系一年級生徐同學稱，輪候升降機時間較久，「非繁忙時間需時5分鐘，繁忙時間或須兜幾個圈，花10多分鐘」。港大生代表亦指旅客大學遊亦曾「製造混亂和不必要紛爭」，斥校方「現行政策上的不足，令校園終日人山人海，擾民至極」。工程系一年級生黃同學指已習慣有關情況，但曾有遊客在講堂外伸手入內拍照，仍會感反感。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

記者到校實測，發現印有港大校徽的百周年校園紅磚牆最吸客，中午時分現場多達20人排隊打卡。來自四川的遊客王小姐與友人偕帶同小朋友參觀，感受學習氛圍。王認同遊客多會影響學生，故認為可採取預約制限制人流，「畢竟有很多人想來，若不歡迎別人參觀，怎會了解到它的校園呢？」，「學校裏還是有可以享用的公共空間，保持文明就好」。

訪客讚校園氛圍好 倡設預約

王小姐又認為，應設明確標示，例如可在預約表格上提醒遊客不要到訪教學大樓等地方，打擾學生，「在不了解的情況下，不小心冒昧到訪是可以理解，當了解情況後，相信每個人都不願意打擾到別人」。

來自廣州的遊客雷小姐亦稱，港大校園學術氛圍較好、QS排名高，故到訪理學院、圖書館參觀，並與港大校徽打卡。她表示，內地部分大學會開放校園，並以她所在的大學為例，每日會限制遊客進入校園的時段及人數，以保障學生學習氛圍、人身安全，又能令遊客了解校園。她又認為，可向學校反映，限制遊客進入會議室、教學樓區等。

校方按需要適當處理

港大發言人指，校方一直密切留意訪客到訪校園情況及同學表達的關注，強調同學的福祉和校園安全是首要考慮，「校方會繼續密切跟進，按需要考慮適當的措施處理。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁凱婷