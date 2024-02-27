【大學變景點】港大「太吸客」6招解人滿之患　平台倡辦官方遊覽團加裝閘機

▲ 有內地遊客指到港大可感受學習氛圍，校園內不時有訪客帶同小孩到講堂外參觀。（梁偉榮攝）

針對大學校園遊客人流過多，港大管治委員會本科生代表聯合平台（下稱平台）率先提出6項建議，包括由港鐵分流、校方辦官方遊覽團及遊學團、加裝閘機，以及收取入場費等，另正展開民調蒐集意見。有學生認為，裝閘機限制出入自由、或影響附近居民生活；亦有學生提議要求乘搭旅遊巴到校的遊客須預先申請參觀；另建議將遊客引流到假日遊覽，減少平日人流。

本港多間資助大學開放校園供公眾進入，毋須預先登記，包括港大、科大及浸大等，僅城大及理大仍保留新冠疫情期間加裝的閘機，中大則要求訪客登記。不少外國頂尖學府實行開放式校園，但部分大學會向進入部分學院的訪客收取入場費，例如英國牛津大學及劍橋大學等。

平台提出6個方案予師生討論，並陳述利弊，其中就校園出入口增設閘機的建議，估計有助管理校園人流，但容易造成入口擠塞，以及入口過多造成巨大人力物力，並且有違開放校園原則，日後亦難以移除。

港大工程學系1年級生黃同學認為安裝閘機不可行，既會限制出入自由，亦會拖慢學生進出校園的過程、延長等候時間。工程學系2年級生梁同學則對此抱持中立態度，認為校內存在一定數目遊客是對學校的認可，惟人多干預學生學習便不好，若裝閘機亦會令公眾無法享有公共空間，同時影響附近居民生活。

另外，黃同學認同校方可在周六及周日辦官方遊覽團，將平日人流引至周末，或要求遊客、尤其是乘搭旅遊巴到場的遊客須預先申請，方可入內參觀，在不影響學生的前提下盡量開放校園。

至於在港鐵站分流，讓師生優先通行，她則認為實行上存在困難，原因是難以分辨學生及遊客。

平台日前網上展開為期1周的師生問卷調查，原定昨日結束，港大校園生活委員會本科生代表龔晋愷回覆本報表示，截至昨傍晚有86.6%受訪學生及教職員認為，遊客過多對校園生活造成滋擾，平台正與校方商討將民調發放予更多師生的方式，故會延遲截止時間，稍後公布詳細結果。

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記者：梁凱婷