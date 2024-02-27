79歲寶島歌王青山路邊暈倒　頭撞車頸椎骨裂送院急救

▲ 「寶島歌王」青山

「寶島歌王」青山昏倒一度傳出病危！主唱《高山青》、《綠島小夜曲》、《淚的小花》等經典金曲的青山，現年已79歲仍寶刀未老，在5年前和張帝、冉肖玲合作開演唱會。



可是據台灣媒體報道，青山近日受訪時時談及曾歷生死大劫，在去年6月，青山外出看醫生怎時突然昏倒，不慎撞到路邊的車子造成頸椎骨裂被送醫急救，要在負壓病房連住院多日。

▲ 「寶島歌王」青山

無法洗澡感苦不堪言

青山表示因頸椎骨斷裂在第6節喉部，導致他長達2個月無法說話和吞嚥，為此不僅頭部戴上光環支架，醫師還在他頭皮和頭殼上釘4支鈦釘，左右肩胛骨也鎖上2顆大螺絲避免頭部移動。



他表示躺在床上4個月都無法洗澡洗頭感苦不堪言，但個性低調的他消失大半年對外都說自己是在路上不慎跌倒，網上還一度傳出他病危。所幸經休養後，如今青山已可自行上下床，但仍然未能行遠路，還在練習腳力。

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