腦中風｜34歲男子突左肢無力急送醫 　血壓飆170患急性腦中風醫生揭1原因所致

▲ 34歲男子突左肢無力急送醫，血壓飆170患急性腦中風，醫生揭1原因所致。

年輕都會有中風的風險！台灣一名34歲男子，過去無慢性病史，卻突然左肢無力被緊急送往急診，檢查後發現其血壓竟已飆至170mmHg（正常值為120mmHg），被診斷為急性腦中風。醫生解釋，從該名男患者身上發現，唯一中風的最大風險是「體重過重」，提醒即使年輕仍可能出現中風。

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台灣醫學中心急診部主治醫生在Facebook個人專頁「急診男爸one」分享案例，指一名34歲的男子過去無慢性病史，因突發性左肢無力被送醫，在醫生評估後診斷為急性腦中風，隨即為他打血栓溶解劑，並住進神經加護病房觀察治療。

醫生指，該名男患者來到急診時唯一可以看出的中風風險就是「體重過重」，隨後為他量血壓，發現其血壓已飆升至170mmHg，而且他的體重逼近100公斤（約220磅），「BMI（體重指標）」為34，屬於「中度肥胖」。

這樣一來，即便是年輕人，有高血壓，然後這次又中風，就全都說得通了。

醫生表示，肥胖是現代文明病，體重過重與肥胖都是許多慢性疾病的高風險因子，包括高血壓、糖尿病、高血脂、心血管疾病、惡性腫瘤等等。他提醒民眾要維持健康的體重，又引用世界衛生組織（WHO）建議，利用「BMI」衡量肥胖程度，如果「BMI」超過24，就需要為自己的健康着想。

▲ 醫生分享BMI計算方法。（圖自FB）

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責任編輯：羅嘉欣