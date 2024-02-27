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令人心痛丨心臟病發連遭7醫院拒收　韓八旬婦苦等近1小時不治

健康資訊 15:46 2024/02/27

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南韓醫生因抗議政府增加醫科生學額的罷工潮風波愈滾愈大，由於各醫院人手嚴重不足，有不少手術需要緊急暫停，有傳媒更爆出一名80多歲老婦慘成罷工犧牲品，因心臟驟停被緊急送院的她竟連續遭7間醫院拒收，最終空等1小時後不治。罷工行動踏入第8天，根據南韓保健福祉部最新公布的統計數字顯示，南韓已有超過1萬名實習住院醫生請辭。

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綜合韓國傳媒報導，本月23日南韓大田市一名80多歲婦女突然心臟停頓，由於情況危急，她被救護員緊急抬上救護車欲送往醫院搶救，惟駭人的是，她先後竟被7間醫院接連以不同理由，如病床不足、沒有醫生或無法治療重症患者等原因拒絕接收，最終幾經辛苦，過了53分鐘後才被送到一間大學醫院，不過懷疑拖延時間太久，她入院10幾分鐘便已不治身亡。

除此之外，本月24日有一名出現血尿、肋骨部分疼痛及高燒症狀的70多歲婦女，遭12間南韓當地醫院拒絕接收，苦等1小時後最終以私家車前往首爾的醫院就醫；本月26日南韓亦有一名40多歲男性，因出現痙攣上救護車，卻被8間醫院拒絕，37分鐘後才被送往一間大學醫院。據大田消防本部統計，20日至26日上午6時為止，醫師集體罷工導致延誤救護隊員將病患送醫的案例已達23宗。

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罷工潮起因

南韓政府在二月初宣布，2025學年大學醫學院招生名額將大幅增加，從目前的3千人增至5千人，因而引起當地醫生嚴重不滿，遂於本月19日發起集體辭職罷工，目前罷工已邁入第8天。根據南韓保健福祉部最新公布的統計數字顯示，南韓已有超過1萬名實習住院醫生請辭。

南韓保健福祉部昨（26日）表示，根據調查數據顯示，截至23日下午7點，南韓全國100家大型綜合醫院共有1.0034萬名實習住院醫師提交辭職報告，佔百家醫院實習住院醫生總數的80.5%，其中缺勤醫師達9006人，佔百家醫院實習住院醫生總數的72.3%。

同日，南韓行政安全部長李祥敏呼籲醫師正視嚴重性並早日復工，承諾醫師們若能在2月29日前復工，政府不會追究責任。

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責任編輯：羅嘉欣

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