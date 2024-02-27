MIRROR成員丨江𤒹生親邀兒時偶像為《Guilt Machine》排舞　AK為拍MV沙漠跳舞熱到想死

▲ MIRROR副隊長AK在美國拍《Blue Monkey》MV騷肌。

去年，江𤒹生（AK）特地到美國拍《Blue Monkey》MV，但其實那次他還拍了另一新歌《Guilt Machine》的MV。

《Guilt Machine》由Gareth. T作曲，旋律己甚具挑戰性，而在美國拍攝MV的過程中，AK也有另一樣的挑戰，就是要在接近50度高溫下於沙漠跳舞，如此酷熱天氣下，AK也不禁大喊受不了。

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▲ AK《Blue Monkey》MV

AK改變唱法



一直都有留意Gareth. T的作品的AK表示十分喜歡對方的作品，道；「Gareth做嘅快歌或者有Beat嘅歌都好正，今次想做一首跳舞歌，就搵佢合作。」

結果，Gareth. T交出一首十分具挑戰性的旋律，AK都要改變自己的唱法去融入歌曲之中，稱：「今次〈Guilt Machine〉唱法同以往好唔同，因為當中有好多細微嘅位，例如好多半音上落，係有少少挑戰，另外中間有段類似Rap嘅東西，旋律有少少快，咬字要咬得好實，我同徐浩用咗多少少時間去錄呢部份。」

▲ AK《Blue Monkey》MV

夢想成真美國拍MV

《Guilt Machine》歌詞裡面提到，當知道對方情緒勒索，就會穿起盔甲反抗，AK向來是性情中人，但他可算是一個受軟唔受硬的人呢？AK剖白道：「細個係嘅，好多嘢係你點對我我點對你；大個睇嘅嘢唔同咗、宏觀咗，會對事唔對人，會睇返嗰件事嘅最終目的地係邊一度。」



到美國拍攝，一直是AK夢寐以求的事情，他道：「自己好想喺美國拍MV，所以上年實行咗一個計劃，喺當地拍《Blue Monkey》同《Guilt Machine》。喺美國試到好多喺香港試唔到嘅嘢，例如今次《Guilt Machine》MV裡面有隻獅子入鏡，喺香港好難實行到，喺美國就試咗呢個咁瘋癲嘅Idea。」

▲ AK《Blue Monkey》MV

沙漠拍攝熱到想死

另外，本身極易出汗的他回想在沙漠拍攝感畢生難忘：「現場差不多50度，體感係好誇張，我未試過咁熱，喺咁熱地方下跳舞，係有種想死嘅感覺。」

不過這次美國之行，讓AK可以跟一班兄弟完成兩個MV，更邊拍邊學習，是開心好玩多於一切，續道：「喺美國拍攝MV，真係學咗好多嘢，包括同當地工作人員溝通、搵景等等。嗰邊啲景好靚，睇咗好多都好靚，但未用到，一來價錢問題，二來路程問題，太遠，但每一個景都好靚，希望日後有機會可以再去美國拍過。另外最難忘同成班兄弟一手一腳搞咗呢兩個MV，過程辛苦但好難忘。」

▲ AK《Blue Monkey》MV

美國跳舞大開眼界



另一難忘的事情，就是找來兒時偶像美國排舞師Lando Wilkins為《Guilt Machine》排舞，AK自爆：「 Lando老師係我細細個嘅跳舞偶像，有幸10年前上過佢嘅堂，出道後有機會由公司俾資源去搵一個外國老師排舞就諗起佢，就膽粗粗聯絡佢，慶幸老師願意接受我嘅邀請一齊完成《Guilt Machine》。」

他續指：「美國喺跳舞上有好多嘢好有系統，而且好多新諗法，喺香港未見過，感覺好似又上咗一堂好寶貴嘅跳舞堂，獲益良多。」

▲ AK在美國拍《Blue Monkey》MV

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