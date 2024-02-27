人財兩失｜27歲男玩交友APP識女仔 　積蓄誤被「投資」確診腦瘤無錢醫

網上交友需僅慎！福建省福州市一名27歲男子於手機交友軟件與女網友會面相戀，之後在女友建議下轉帳10萬（人民幣．下同，約11萬港元）給對方作投資用途，惟事後發現相關公司疑為騙局，女友不久後亦銷聲匿跡。事主驚覺受騙後又發現自己患上初期腦瘤，本可通過手術治療，惟積蓄早被全數騙走無法醫治，情況極心酸。

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綜合內媒報道，該名邱姓男子2021年11月時透過手機交友軟件結識一名葉姓女子，兩人交談甚歡，不久後便見面並確認戀愛關係，當時葉女更主動表示要帶邱男見父母，令他感動不已，一度認為對方是「未來相伴一生的人」。

慫恿購買投資項目

直到2023年2月，葉女透露自己曾有一名追求者正任職編程員，對方邀請她到公司做助理，邱男出於信任答應女友的工作要求。該名追求者之後更曾請2人吃過飯，甚至送禮物給邱男，令他漸漸放下戒心。

惟葉女入職後不久，便開始表示公司有高回報的賺錢項目，慫恿邱男加入「發達大計」。邱男出於信任將自己多年存下的5萬元（約5.5萬港元），連同向親友借來的數萬元，合共約10萬元（約11萬港元）全數交給女友作為投資。

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交往數月漸露真面目

投資數月，葉女從未提過任何回報，直到去年8月末旬，邱男於網上發現一則類似的資金盤投資騙局，才開始心存懷疑，於是在朋友幫助展開調查。結果發現葉女所說的公司雖然存在，但她所出示的一切證書皆屬偽造：

「我感覺很驚訝，問她怎麽回事，但是她卻一直在為自己所謂的公司辯解，並反覆說我不信任她。」

直到去年10月，邱男某日聯絡葉女時卻發現已被對方封鎖，連同葉女家人及該名追求者全部銷聲匿跡，於是決定報警求助。期間邱男更接獲多受害者聯絡，指自己遭受類似套路被騙金錢。

突患腦瘤無錢醫病

屋漏偏逢連夜雨，今年2月邱男身體不適求醫，再被揭發患上初期星形膠質瘤（Astrocytoma），CT顯示其腦部右側額葉占位，由於病情較初期，醫生建議可通過手術治療，可惜他的積蓄已全數被騙走，甚至欠了親友數萬元款項，無力承擔約10萬元的手術費用，只能強忍不適渡日。

邱男無奈表示，身體已經有一段時間感到不適，有時更會出現視力模糊及頭痛，大嘆：「有時候想想挺難過的，不理解曾經這麼信任的一個人，為甚麼會做出這樣的事情。」當地公安局相關辦案警員目前已受理此案，案件目前正在調查之中。

12個腦瘤常見症狀

台灣外科專科醫生白映俞曾指出，腦瘤一般分為原發性腦瘤及轉移性腦瘤，而每個腦瘤患者出現的症狀也會不同，主要是取決於腦瘤的性質、生長位置及大小，部分患者或會持續出現頭痛及走路難平衡的情況，亦有部分人的症狀不明顯。而星狀細胞瘤可以長在腦部任何地方，容易引起癲癇和行為改變。

以下為腦瘤的常見症狀︰

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責任編輯：羅嘉欣