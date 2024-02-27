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婚後事丨羅子溢子女盡得父母靚基因　細仔Eden遺傳大眼睛網民讚可愛

娛樂 12:01 2024/02/27

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羅子溢晒出一家四口合照。

由羅子溢（前名羅仲謙）和陳自瑤主演的無綫劇集《婚後事》昨晚首播，身為男主角的羅子溢在家裡準時收看劇集，更於IG出Post問觀眾有否追看。

而老婆楊茜堯（前名楊怡）更力sell：「幾眼瞓都要睇啦」，不少網民留言大讚羅子溢演戲進步，連拍擋陳自瑤留言：「好拍檔，你做得好好。」

模範夫妻丨羅子溢分享夫妻之道　與太太楊茜堯結婚7年走過高低

劇集《婚後事》首播。 （取自instagram）

婚後事丨迷你版羅子溢

羅子溢婚後跟楊茜堯育有一對子女，一家四口幸福滿滿，二人於事業和家庭取平衡，仔女生日或大時大節會慶祝一番，享受下天倫之樂。

早前元宵節，羅子溢上載一家四口的全家福，大女「小珍珠」和細仔Eden長大了很多，3歲的「小珍珠」愈大愈似靚媽楊茜堯，連氣質都有點似，難怪有網民稱「大家姐個款！So cool」

至於細仔Eden遺傳了爸爸一對大眼睛，十足迷你版羅子溢，雖然只得兩歲，輪廓已經很分明。當中吳若希留言：「對眼大到呢！」網民大讚：「小珍珠和弟弟真可愛漂亮！」、「顏值超高啊！」

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視后復出丨楊茜堯忙拍劇錯過愛兒兩歲生日　感慨子女暴風成長：媽媽還未抱夠你

婚後事丨夫婦分工合作湊仔

正拍攝新劇《黑色月光》的楊茜堯稱跟老公早已商量好，當夫婦一人出外拍戲，另一位就主力湊仔或接一些輕鬆的工作，故近日羅子溢就化身湊仔公。

至於羅子溢很支持太太拍劇，他認為可以寓工作於娛樂，趁機好好休息下，因為平日太太照顧仔女很辛苦，不過子溢笑稱湊女返學是最大考驗。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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