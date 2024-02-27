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癌症殺手︱搏命工作熬夜壓力大確診淋巴癌　32歲女抗癌2年近況曝光

醫生診症室 15:31 2024/02/27

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32歲女搏命工作熬夜壓力大，背痛胸悶確診淋巴癌，抗癌2年康復：我活過來了！

【癌症/淋巴癌/工作狂/捱夜/熬夜/壓力大】熬夜傷身，更增加致癌機率！内地一名32歲女子搏命工作，每日熬夜壓力大，直至察覺自己背痛胸悶不適求醫，竟被確診患上淋巴癌，令她頓時間晴天霹靂。但女子很快接受現實，主動剃掉一頭長髮，2年間接受了6次化療、18次放療及3次免疫治療，最終幸運地康復，感慨：「我活過來了」！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱港男走路不穩被誤認道友　成婚前夕確診柏金遜症　太太堅持下嫁：聽日照過大禮！

抗癌女子「周寶寶在努力」在内地社交平台「小紅書」分享罹癌前後的生活。她透過影片記錄方式透露自開始創業後，全身心投入工作，經常熬夜、壓力大，一直沒有好好休息過。在她的32歲生日當晚，由於飲酒過量，第二日醒來頭暈作嘔；再過兩日，她仍感覺胸悶，捶心口有作嘔感覺，於是求醫。

查出「惡性淋巴瘤」

「周寶寶在努力」輾轉3間醫院，經過CT掃描及穿刺，被查出近心臟位置有一顆惡性淋巴瘤，於2022年3月15日確診淋巴癌。而從發現至確診短短2個星期，她的腫瘤就由約2cm增大至約7cm，被醫生告知已無法進行手術切除，必須化療，令她頓時感到崩潰：

「當時我並不恐懼，也不害怕死，覺得是一種解脫，終於可以休息了……但我怕剃光頭，我怕承受不了化療的痛苦。」

積極抗癌2年康復

「周寶寶在努力」表示，她在第一次化療後出院的第三天，副作用就非常明顯：

「噁心渾身沒勁，筷子都感覺拿不動，臉浮腫口腔潰瘍，半夜心慌睡不著……無數次崩潰想要結束生命。」

10幾日後，她又開始瘋狂脫髮，令她再次崩潰。無奈下，她唯有勇敢選擇主動剃光頭，「當我剃光頭那一剎那，我接受了得癌的事實」。於是她很快調適好心態，積極抗癌準備「重獲新生」。2年間，她經歷了6次化療、18次放療及3次免疫治療，至今一切恢復如初，無需再服用任何藥物：

「我活過來了，我活得更精彩了。希望大家看到我的影片，能注意身體；病友們也加油，一定可以度過難關！」

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淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增新形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤兩大類，當中以本港第8號癌症殺手非霍奇金淋巴瘤較為常見，且可從身體任何部位發病，較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌三大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

  • 遺傳基因病變
  • 病毒感染 (如感染愛滋病病毒)
  • 輻射
  • 化學藥物
  • 體內免疫系統失常 (如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾接受訪問表示，淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。雖然年輕患者較容易治癒，化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上年長者，但年紀、身體狀態，以至劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。 

要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

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責任編輯：羅嘉欣

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