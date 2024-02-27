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夫妻之道｜太太產後訂$5000月子餐　丈夫嫌貴退款1句話令妻心淡

家事百科 11:59 2024/02/27

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台灣一名人夫嫌棄太太坐月餐貴。

女性生產後大傷元氣，所以坐月階段需要好好進補以調理身體。但台灣一名人夫卻埋怨妻子坐月的花費太貴，怒哮對方把自己當身份尊貴的「大小姐」了。帖文一出引來一面倒的謾罵，有人忍不住譏諷道，「5000元都比唔起？不如別結婚、生小孩好了！」

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該名人夫在Facebook「靠北匿名」群組發文，指出太太在坐月期間，瞞著自己偷偷購買了一個價值2萬新台幣（約5000港元，下同）的「坐月餐」，他為此感到十分不滿，認為太太並不需要這麼昂貴的坐月餐，

她難道真的把自己當做要人伺候的大小姐嗎？

隨後，人夫直接把訂單退掉，此行為引起太太的憤怒，並忍不住對人夫大發脾氣，

她說我做飯讓她想吐。

最後，人夫「圍爐取暖」失敗，得到過百網友的圍剿，「她拼命幫你生了孩子，吃個月子餐過份嗎？」、「扯什麼大小姐？大小姐坐月子花的是20萬新台幣（約5萬港元）以上啦!」、「她說話算客氣了，想讓她吐的不只是飯，還是你這個人，是大小姐花的就不只那2萬，是你太窮太摳，她錯就錯在跟錯人。」

在台灣，一般的坐月餐包括早、午、晚三餐，由專人分三餐時間直送到家門。套餐內容甚為豐富，除了著重均衡營養外，月子中心廚師也會為菜餚加入適當的藥材或烹調藥膳湯，為女性產子後恢復元氣。所以，不少同為人夫的網友也力撐樓主的太太，「兩萬的月子真的很少了。」、「月子餐21+6經典餐，就花了我5萬新台幣（約1.25萬港元）多了，該補的還是要補啊！」

更有網友勸導人夫要將心比己，「以後你在醫院的時候，如果醫生說自費的藥比較好，你老婆會回答說：不用！他吃健保的藥就好。」

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責任編輯︰王明芳

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