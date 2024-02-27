英國王室︱凱特王妃手術原因撲朔迷離　外媒猜測患「綠色癌症」恐無法根治

▲ 凱特王妃手術原因撲朔迷離，外媒猜測患「綠色癌症」恐無法根治。

【英國王室/凱特王妃/威廉王子/克隆氏症】英國凱特王妃（Kate Middleton）今年1月入院接受腹部手術，目前正在休養。王室至今未有對外界公布凱特的詳細病情，其手術原因一直眾說紛紜。近日外國傳媒猜測凱特可能患有「克隆氏症」（Crohn's Disease），此病又被稱為「綠色癌症」，一旦發病恐伴隨終身。

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1月入院接受腹部手術

英國王室在當地時間1月17日先後宣布凱特王妃（Kate Middleton）及國王查理斯三世（King Charles III）需入院做手術。王室在聲明中表示，42歲的凱特王妃於16日進行了腹部手術，而且手術成功，她將留院10至14天，之後會回家休養，根據醫生建議，她要待復活節後才能恢復王室公務。

聲明還表示，凱特王妃希望盡力讓孩子們維持正常生活，希望將個人醫療資訊保密。最後她為推遲公務向相關人士道歉，期待能盡快恢復工作。

外媒猜測患克隆氏症

凱特王妃的手術原因引起外界揣測，王室雖然未有詳細透露其病情，但強調並非癌症。近日有外國傳媒猜測，凱特王妃可能罹患克隆氏症。

克隆氏症是一種慢性發炎性腸道疾病（IBD），會引致腹痛、腹瀉、虛弱、發燒和體重減輕等症狀。克隆氏症目前沒有根治方法，患者一旦確診，恐終身與之共存，故此病亦被稱為「不死的癌症」、「綠色癌症」。而現有的藥物治療，緩解臨床症狀，預防併發症，讓患者盡量避免手術治療。

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經常腹瀉或腹痛或患克隆氏症

腸胃肝臟科專科醫生李建綱曾指出，克隆氏症的患者較多為青年一族，惟發病成因至今未明，有研究指其發病與遺傳基因有關。克隆氏症的病徵如下：

常見病徵包括腹瀉和腹痛

大便帶血和黏液

體重下降

發燒或貧血等情況

肛門周邊亦可能出現如肛裂，瘺管，膿腫等病變

克隆氏症成因及治療方法

兒科專科醫生周中武亦曾表示，克隆氏症本於西方國家有較多病例，亞洲地區較少，但近年個案有上升趨勢，除了遺傳因素外，較大原因或與現代飲食多跟隨西方飲食習慣有關。

他提到，現代食品多含添加劑如乳化劑、人工色素等，都會影響健康。而事實上，克隆氏症其中一個治療方案，就是戒除所有含添加劑的食品。患者只可食新鮮、少油、清淡的食物，另外為補充足夠營養，醫生亦會安排飲用營養奶（complete formula milk）。

不過，他稱克隆氏症難言可否「完全康復」，只可視乎病情控制得好與否。假如控制得好，患者可正常生活；但控制不好可以不斷復發。患者可以繼續肚痛、肚痾、食慾不振、消瘦。假如屬於基因特變，部份人或做骨髓移植可完全康復。

凱特王妃病史

英國《每日郵報》曾報道凱特的健康史，指凱特的左側頭部有一道3英寸（約7.6厘米）長的疤痕，是她小時候留下的。這道疤痕於2011年首次曝光，當時凱特在克拉倫斯宮（Clarence House）出席與威廉王子的訂婚酒會，當晩她紮起頭髮，被傳媒影到一道清晰的疤痕。其後王室發表聲明解釋指，凱特的疤痕與童年手術有關，但手術細節屬於私人事務，未有進一步披露手術原因。

凱特另一較為人知的病史是嚴重孕吐。2012年，凱特懷上喬治王子後出現嚴重孕吐，需入住私人醫院療養。凱特之後懷上夏洛特公主和路易斯王子同樣出現劇吐，但兩次她留在肯辛頓宮，沒有留院。凱特於2020年透露，她透過冥想和深呼吸來幫助她控制劇吐情況。

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責任編輯：王明芳