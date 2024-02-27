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交通意外丨3姊弟放學過馬路遭車撞飛2命危　小姊妹仍與死神搏鬥最新情況曝光

家事百科 13:24 2024/02/27

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陳姓3姊弟放學回家過斑馬線時，遭74歲老翁無牌駕駛休旅車撞飛，2姊妹現場一度失去呼吸心跳。(彰化秀傳醫院提供)

台灣上周四（22日）發生恐怖交通意外，陳姓3姊弟放學回家過斑馬線時，突遭一架私家車以高速撞飛，其中10歲姐姐和9歲妹妹傷勢嚴重，一度失去呼吸心跳，送院搶救後恢復生命跡象，但仍陷入昏迷。根據台媒報道，經過連日搶救，終於傳來好消息，兩姐妹分別對光線及疼痛有反應，醫院將繼續全力救治，昐二人能安然度過難關。

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台灣彰化伸港鄉3名就讀小學的年幼小姐弟，上周四（22日）晚放學回家過斑馬線時，慘遭一名無牌駕駛的74歲蕭姓老翁以高速撞飛，10歲及9歲的小姐妹當場失去生命跡象，呼吸心跳停頓，8歲弟弟則受輕傷。

蕭姓老翁稱，自己從未考取過駕照，他還原事發經過，表示當時看到綠燈直行，未料有小朋友突然跑過馬路，再加上路口光線昏暗、安全島阻擋視線，看到人時已來不及剎車。去年蕭姓老翁也曾釀禍被罰，但未有造成死傷，怎料蕭男又繼續無牌駕駛。

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接收10歲姐姐的彰化秀傳醫院表示，女童早前血氧一度下降，但調整氧氣濃度後已經恢復正常，目前雙眼瞳孔大小3.0，血壓及心跳均平穩，雖然昏迷指數仍維持3，不過對光反應有進步，將進一步安排腦部灌流檢查。

同樣重度昏迷的9歲妹妹亦傳來好消息，彰化基督教兒童醫院表示，原本對妹妹使用3種升壓劑，如今其病情有所起色，僅剩使用1種升壓劑，便已可以維持正常的心跳及血壓。雖然妹妹對光沒有反應，但對疼痛感有反應，且已撐過最危急的72小時。

不過目前最擔憂的仍是妹妹因車禍撞擊，劇烈翻滾所造成的「瀰漫性的軸索損傷」，是腦外傷最嚴重的一種，醫院稍後也會公布最新的治療計畫。

據悉，3姊弟的父親目前正在服刑，在意外發生後，他獲准前往醫院探望兩名女兒，9歲妹妹聽到父親呼喚名字時，心跳出現波動，醫護人員為之振奮。

由於3姊弟來自中低收入戶家庭，父母早已離異，恐支付不起龐大的醫藥費用，負責收治2姊妹的秀傳醫院及彰基醫院，均承諾相關醫療費用將由院方全額資助，並全力救治病患及協助日後復建。

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責任編輯︰王明芳

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