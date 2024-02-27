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【公務員】教大開公共行政碩士課程助鋪路考公務員　李慧琼將首執教鞭

政治 11:56 2024/02/27

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周文港透露，成功邀請全國人大常委任李慧琼任「星級導師」。（區綽彥攝）

上年度公務員流失逾萬人，香港教育大學看準機會，開辦「高級公共行政及領導碩士」課程，今年九月開學。課程總監、身兼教大協理副校長的選委界立法會議員周文港透露，成功邀請全國人大常委任李慧琼任「星級導師」，形容課程比較實務，目標是能幫忙有志之士鋪路加入政府，更設有考試精讀班。

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周文港透露，課程的其中一科必修科「香港特別行政區的管治與發展」，會找來上月獲任命為教大榮譽教授的李慧琼，教授數堂課，是屬於李慧琼首次執教鞭。他說，李慧琼的從政經驗豐富，由地區出身，曾任區議員，現時做到立法會議員和全國人大常委，單是自身經歷，已很值得學生借鏡參考。

至於課程的其他導師，周文港說，自己將會任教必修科「中國區域經濟與香港經濟發展：挑戰與機遇」，身兼立法會議員的他說，料課堂會安排在星期六，以免與會議時間相撞。他又透露，亦會找政府的前常任秘書長，任教「傳播、媒體和公共管治」選修科，教授應對傳媒的技巧；內地的知名國際關係學者教授「中國外交與國際關係」。

除了必修及選修科，周文港透露，原來，亦會有課堂教學生如個備戰投考公務員必經的能力傾向測試（aptitude test)，會請來紀律部隊前高層講解如何答題。

收生方面，周文港說，目標收生約100人，至今已有大約50人報讀，本地生及內地生各佔一半，但他期望有更多本地學生報讀，因為本地學生報讀後，能立刻應用。

課程有24個學分、有5科必修科，包括中國國治理與發展、香港特別行政區的管治與發展、中國外交與國際關係、中國區域經濟與香港經濟發展及公共行政、管理和領導技能。全期學費16萬8千元，入學條件除了要有學士學位，更須具3年專業或工作經驗，尤其在公共行政、紀律部隊、工商專業等界別有豐富經濟的人士入讀。

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記者：區綽彥

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