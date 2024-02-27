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樂極生悲｜43歲男被「利是雨」砸中淚流不止　眼角膜裂傷致白內障

醫生診症室 12:18 2024/02/27

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內地一名男子意外被利是封砸中眼睛，結果導致眼角膜裂傷及白內障。

過年收利是本應是開心事，但利是封的邊角較為尖銳，隨時有可能傷人。內地有醫生分享病例，指一名43歲男子出席聚會時，意外被從天而降的利是封砸中眼睛，當場淚流不止，求醫後才發現眼角膜出現裂傷，甚至因此形成外傷性白內障，得不償失。

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綜合內地媒體報道，43歲的王先生在周六（24日）亦即元宵節當天出席一個聚會，期間有人扔利是，結果「利是雨」降落時意外砸中他的眼睛，導致他視力模糊；他憶述當時「像是眼睛前面有一層霧的感覺，眼淚也一直流，止都止不住。」

應診的浙江大學眼科醫院主治醫生郭永偉表示，經過檢查後，發現王先生的眼角膜上有一個不小的L型裂傷，其晶體甚至已經變白，屬於外傷性的白內障，「估計是當時紅包的棱角比較銳利，把角膜劃傷了，同時可能因為墜落的重力比較大，導致侵入王先生眼睛的程度比較深，把他的晶體都打破了。」

他指出，目前已經為王先生縫合角膜的裂傷，然而仍會影響其視力：「角膜裂傷就算好了之後，依舊會有一個疤留下，會形成散光。」而王先生之後亦需要接受白內障人工晶體置換的手術，根據使用的晶體不同，費用約需人民幣1萬至3萬元（約港幣1.1萬至3.3萬元）。

郭永偉特別提醒，尖銳的物件容易對眼睛造成傷害，切忌對著眼睛亂扔。他表示：「我還接診過一個小朋友，在學校裡丟書玩，後來把角膜劃傷了。大人要提醒孩子，對於書本、飛盤這些可能砸傷眼睛的物品，要特別注意。」

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責任編輯：羅嘉欣

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