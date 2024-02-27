婚後事丨羅子溢成功抹走陽光男孩特質　演繹沉鬱狀態到位演技有進步

▲ 子溢做咗爸爸後真係唔同晒。

TVB新劇《婚後事》昨晚（2月26日）正式首播，開首的數段回憶戲已馬上入肉，明芯（陳自瑤Yoyo飾）每年都會聯同女兒潘悅（鄭淽月飾）親手製作蛋糕為老公潘善仁（陳自瑤飾）慶生。

數年過去，「蛋糕慶生」依舊，但明芯已甜蜜不再，原來明芯與善仁婚姻因欠債兼自私自利的老爺潘良（煒烈飾）、以及善仁疑似出軌步向破裂，明芯為了爭奪悅悅撫養權，除不惜與昔日深愛過的善仁對簿公堂，更以極狠毒的手法將善仁推向深淵。

婚後事丨羅子溢子女盡得父母靚基因 細仔Eden遺傳大眼睛網民讚可愛

婚後事丨沉鬱演繹到位

除了Yoyo，子溢無論顏值及演出亦同樣備受讚賞，有網民直指「升呢」人夫及爸爸後的子溢變得更為有型。

初出道時已以靚仔見稱的子溢，與Yoyo一樣為角色放下顏值包袱，以極頹喪的狀態演活備受離婚官司困擾，除了全程懶理儀容、將子溢本身的陽光男孩特質成功抹走；面對狠妻步步進逼、生活逼人及與愛女相愛卻不能相見等現實問題時，子溢將善仁壓抑又沉鬱的狀態演繹得相當到位，一雙佈滿紅筋的大眼睛，更由始至終均是含著一泡委屈的淚水，獲網民大讚演技進步不少及夠内斂。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

婚後事丨與女兒互動感人

昨晚子溢與女兒的整蛋糕互動場口，悅悅一句很想每年都能為爸爸親手整蛋糕慶生，及二人相擁痛哭的畫面，亦令不少觀眾看得眼淚直流。

子溢亦有上載自己安坐家中欣賞劇集首播照片，並留言：

「係一次突破自己局限嘅旅程！慶幸自己有太太同埋一對子女，作為丈夫同父親更能代入身份去揣摩角色。時隔兩年，潘善仁終於同觀眾見面，期待觀眾可以睇到不一樣嘅羅子溢。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5