小兒濕疹｜轉季濕疹易發作　營養師分享飲食指南+1款紓緩食療

▲ 轉季濕疹易發作，營養師分享飲食指南以及一款紓緩食療。

【濕疹/小兒濕疹/兒童健康/紓緩濕疹】轉季又是濕疹發作的時機，TOPick《湊得輕鬆啲》邀請了營養師李杏榆（Annie）分享濕疹小朋友的飲食注意事項，以及轉季護理需知，並推介一個製作簡單、美味又富營養的小食食譜，有助紓緩濕疹炎症，家長不妨留意。

最新影片：

濕疹成因眾多

Annie分享，濕疹又稱為「異位性皮膚炎」，最主要是身體免疫系統失衡，導致慢性皮膚病。濕疹沒有單一成因，許多因素如遺傳、免疫系統失衡、天氣轉變、慢性食物過敏（蛋奶類或海鮮類），又或毛髮、塵蟎等致敏物，都會導致濕疹。惟Annie指出，有研究發現，如果小朋友出生時是剖腹生產，沒有餵哺母乳，則相對容易誘發到一些濕疹問題出現。

轉季護理3大注意事項

濕疹發作痕癢難當，轉季時更需特別護理，減低復發機會。Annie分享，首先，小朋友用的沐浴及護膚產品盡量都要選擇無香料、低敏配方；洗澡時水溫不要太高，洗澡後一定要注重保濕，搽上無敏感的保濕潤膚膏。

衣物選擇上，夏天要揀通爽、純棉的衣物；冬天即使要保暖，也盡量不要選一些刺激性物料如羊毛；而洗衣時不要加入太多有香料的衣物柔順劑。

濕疹飲食指南

濕疹往往與飲食息息相關，Annie提到有濕疹時，首先要減少進食容易有敏感的食物，可先做食物過敏測試，檢測自己是否對某些食物有過敏反應。另外，患者也要減少攝取促炎食物，例如一些太高脂肪的食物，或含添加糖的食物，例如小朋友最喜歡吃的一些煎炸食物，如薯片或糖果、朱古力之類，這些都容易令小朋友有炎症出現。

要減低濕疹發作，可進食一些抗炎食物，其中一樣主要對抗炎症的營養素就是Omega 3脂肪酸。一些深海魚包括三文魚、銀鱈魚，以及堅果仁，都含有豐富Omega 3脂肪酸，而Omega 3脂肪酸不只有抗炎作用，亦合含有EPA、DHA，幫助嬰兒眼晴及小朋友腦部發展，因此家長平時也可給小朋友多吃深海魚。

▲ Annie分享濕疹飲食指南，提到三文魚、銀鱈魚、堅果仁及不同顏色蔬果，有助紓緩濕疹。（湛斯雅攝）

此外，一些抗氧化食物包括不同顏色的蔬菜、生果，例如燈籠椒、三色椒、番茄、粟米、紅菜頭、堅果仁都對濕疹有紓緩作用；家長煮餸時可加入一些薑、蔥、蒜頭等抗氧化成分，減少使用一些額外調味料如雞粉。

Annie表示，有針對濕疹小朋友的研究指出，孩子腸道內的益生菌群種類相對少一些，所以補充益生菌都有幫助，可以是一些有活性益生菌的乳酪，或者是一些益生菌補充劑亦可。

紓緩濕疹食譜

以下是Annie推介的「果仁碎雜莓蜜糖乳酪」食譜，其中蜜糖有消炎作用，藍莓或士多啤梨則有抗氧化成分，杏仁、合桃都有少許植物性Omega 3，對紓緩炎症有幫助。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

惟Annie強調，食譜中所選用的，必須是有活性益生菌的希臘乳酪，而對於一些有乳糖不耐的小朋友，可考慮進食益生菌補充劑，則效果相對會好一點。

食材：

希臘乳酪 1/2杯（含活性益生菌）

蜜糖 1茶匙

果仁碎（杏仁/合桃） 1湯匙

雜莓 1/3碗（藍莓/士多啤梨切細）

做法：

1） 將蜜糖加入乳酪搞勻

2） 切碎雜莓

3） 在乳酪放上果仁碎和雜莓

▲ 營養師李杏榆（Annie）。（湛斯雅攝）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳昊淋