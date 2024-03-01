教評專欄｜蒙黃花沃紀念小學借電影欣賞推動正向家長教育　鄭校長：希望家長多欣賞孩子優點

▲ 鄭家寶校長表示，希望藉是次活動讓家長對兒童精神健康有進一步的認識。

中華基督教會蒙黃花沃紀念小學在2月24日星期六下午為家長舉行電影欣賞及正向家長座談會，是次活動得到愛望基金（WEMP）和Avantua的全力支援，使家長們經歷一個走進孩子心靈的下午。

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在《留聲SOS》的放映過程中，不少家長眼含淚光，感受到親子間溝通的重要。我希望藉是次活動讓家長對兒童精神健康有進一步的認識。見到家長對孩子們學業成績的重視，甚至部分孩子因為要補習而被逼放棄參與其他訓練。安排是次放映會旨在讓家長多欣賞孩子，注重全人發展。除學業成績外，可以看到孩子各方面的優點。

在教育的路途上，我明白到家長對孩子「愛之深，責之切」，但隨著社會的進步和時代的轉變，教養方法也有改變。活動也希望透過主講嘉賓陳國齡醫生的分享，讓家長對孩子成長過程中的轉變有足夠的心理準備，並掌握簡單的溝通技巧，例如先處理情緒，再修正行為等。

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電影放映後，香港大學李嘉誠醫學院精神科學系榮譽臨床副教授陳國齡醫生與家長進行座談。陳醫生以豐富的經驗和深厚的專業知識為大家解讀了電影中的情感紐帶和家庭對孩子成長的重要，理解孩子成長期間的需要和期望。坐談會中家長們投入分享，活動完畢後有家長留下繼續跟陳醫生和基金首席執行官毛迪生先生分享自己的育兒經歷。

家長教師會副主席杜女士對陳醫生觸動心靈的集體輔導表示感謝，同時以過來人身份分享家長的陪伴可以改變孩子。

家長教師會委員楊太表示電影中處理家中兩個孩子相處的情況在家中常有發生，回家要對大女兒在家庭的付出予以肯定。

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